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Cовместные военные учения Китая и России завершились

Российские военнослужащие ведут огонь с российского военного корабля по морским и воздушным целям во время совместных военно-морских и военно-воздушных учений с Китаем, 12 сентября 2024 года
Российские военнослужащие ведут огонь с российского военного корабля по морским и воздушным целям во время совместных военно-морских и военно-воздушных учений с Китаем, 12 сентября 2024 года Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Китайские государственные СМИ сообщили, что учения, получившие название "Северное взаимодействие-2024", направлены на углубление стратегического сотрудничества между двумя странами и укрепление их способности реагировать на угрозы безопасности.

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В Японском море завершились шестидневные совместные военные учения Китая и России.

Китайские государственные СМИ сообщили, что манёвры, получившие название "Северное/Взаимодействие-2024", направлены на углубление стратегического сотрудничества между двумя странами и укрепление их способности реагировать на угрозы безопасности.

Ожидается, что учения продолжатся в Охотском море в конце этого месяца.

Согласно заявлению Министерства обороны Китая, китайские военно-морские силы также примут участие в более масштабных стратегических учениях ВМФ России "Океан-2024".

В этих учениях, охватывающих Тихий и Северн-Ледовитый океаны, Средиземное, Каспийское и Балтийское моря, участвуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, более 120 самолетов и вертолетов и более 90 000 военнослужащих.

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, китайский флот состоит из военнослужащих, привлеченных из ВМС Северного театра военных действий, включая эсминцы с управляемыми ракетами Xining и Wuxi, фрегат с управляемыми ракетами Linyi, корабль комплексного пополнения Taihu и три корабельных вертолета.

Russian anti-submarine aircraft fly during joint naval and air drills with China, September 14, 2024
Russian anti-submarine aircraft fly during joint naval and air drills with China, September 14, 2024AP/Russian Defense Ministry Press Service

"Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие у западных границ России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил президент России Владимир Путин на старте учений.

Он также заявил, что учения, в которых участвуют более 90 000 российских военнослужащих, являются крупнейшими за последние три десятилетия.

С помощью совместных манёвров Россия добивается от Китая помощи в достижении своей давней цели - стать тихоокеанской державой, при этом Москва поддерживает территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море и других регионах.

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