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Российский авиаудар по Харькову, бомба попала в многоэтажку

После попадания бомбы в жилом доме вспыхнул пожар
После попадания бомбы в жилом доме вспыхнул пожар Авторское право Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Более 40 человек пострадали в результате российской бомбардировки Харькова

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Более 40 человек, по уточнённым данным, пострадали в результате российских авиаударов по Харькову.

Местные власти сообщают, что российские ВКС сбросили по меньшей мере шесть управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку. Разрушен один поезд, на верхних этажах вспыхнул пожар.

Одна женщина числится пропавшей без вести. Среди раненых четверо детей; женщина и подросток находятся в тяжёлом состоянии. Под завалами, по данным спасателей, ещё могут оставаться люди. Жители соседних домов были эвакуированы.

Ещё несколько бомб упали в харьковских пригородах.

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