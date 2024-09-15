Российский авиаудар по Харькову, бомба попала в многоэтажку

By Euronews

Более 40 человек пострадали в результате российской бомбардировки Харькова

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Более 40 человек, по уточнённым данным, пострадали в результате российских авиаударов по Харькову.

Местные власти сообщают, что российские ВКС сбросили по меньшей мере шесть управляемых авиабомб, одна из которых попала в многоэтажку. Разрушен один поезд, на верхних этажах вспыхнул пожар.

Одна женщина числится пропавшей без вести. Среди раненых четверо детей; женщина и подросток находятся в тяжёлом состоянии. Под завалами, по данным спасателей, ещё могут оставаться люди. Жители соседних домов были эвакуированы.

Ещё несколько бомб упали в харьковских пригородах.