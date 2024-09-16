By Liv Stroud

Правительство Германии решило ввести паспортный контроль на всех сухопутных границах страны. Новые меры действуют с понедельника. В интервью Euronews эксперты по миграции объясняют причины такого шага и рассуждают о его эффективности.

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Утром в понедельник погранслужбы Германии начинают проводить выборочную проверку паспортов на всех сухопутных границах страны.

На пунктах пропуска ожидаются очереди, особенно на севере и западе.

Эксперт по миграции Немецкого общества внешней политики (German Council on Foreign Relations) Свенья Нидерфранке поясняет:

"Немецкое правительство хочет показать, что оно не бездействует. Учитывая предстоящие и прошедшие выборы, безусловно, это очень важный политический сигнал, который свидетельствует о том, что мы возвращаем контроль над нашими границами", - сказала Нидерфранке в интервью Euronews.

Серия вооружённых нападений мигрантов в Германии в последние несколько месяцев вызвала общественный резонанс и, по общему мнению, способствовала росту ультраправых и ультралевых партий и их успехам на двух недавних выборах в восточных землях Германии. В третьей земле - Бранденбурге - выборы пройдут чуть менее чем через неделю. Последние опросы показывают, что тема безопасности волнует граждан больше всего. Кроме того, в следующем году должны пройти выборы в Бундестаг.

О введении паспортного контроля на наземных границах ФРГ распорядилась министр внутренних дел Нэнси Фезер. Donogh McCabe

На прошлой неделе министр внутренних дел Нэнси Фезер распорядилась распространить проверку паспортов, уже действующую на границах с Австрией, Польшей, Швейцарией и Чехией, на западные и северные границы Германии, а также на границы с Францией, Данией, Люксембургом, Нидерландами и Бельгией.

Фезер заявила, что с октября 2023 года немецкие пограничники отправили обратно 30 000 человек, пытавшихся пересечь границу с Австрией. Но Нидерфранке предупреждает, что эта цифра не отражает реальность и не сопоставима с общим числом людей, которым запретили въезд в Германию.

"Мы должны быть осторожны с цифрой 30 000. Это вовсе не означает, что все эти люди не попали в Германию. Немецкая полиция вернула их обратно, такое происходит по разным причинам: если, например, нет действующих документов визы и т. д. Кто-то мог забыть свой паспорт и въехать позже с действительными документами", - говорит наша собеседница.

Эффективны ли эти проверки?

"Исследования показали, что обычно при таких проверках на границе ловят не крупную рыбу, а рыбу помельче. И не каждый контрабандист попадётся, потому что, очевидно, они знают, где проходят пограничные проверки, и находят разные способы, это сделать", - добавляет Нидерфранке.

Нидерфранке предупреждает, что эти проверки могут иметь множество негативных последствий, особенно учитывая, что в Шенгенской зоне действует принцип свободы передвижения в пределах внешних границ. Транспортные компании, в том числе грузовые, и физлица будут простаивать в длинных очередей.

"Людям приходится ездить туда-сюда по работе или перевозить товары. Конечно, это сильно раздражает, когда каждый день приходится торчать на пограничном контроле".

Она также говорит, что юристы внимательно изучают вопрос о том, можно ли разворачивать просителей убежища обратно на немецкой границе: апеллируя к законам ЕС, многие утверждают, что это противоправно.

Многие юристы считают противоправными меры погранконтроля в Германии Donogh McCabe

Говоря о недостатках этих мер, Нидерфранке также указывает на расходы, которые понесёт правительство, и необходимость увеличения штата сотрудников, задействованных на немецкой границе.

По её словам, несмотря на нехватку кадров в федеральной полиции, оттуда переведут немалое число сотрудников. Профсоюз немецких правоохранителей требует создать 5 000 новых должностей.

"Конечно, это очень затратно - создать инфраструктуру для размещения этих полицейских", - говорит она.

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Будут ли политические последствия?

Польша, Греция и Австрия резко раскритиковали решение немецкого правительства.

Нидерфранке отмечает, что, контроль на немецко-австрийской границе, например, существует давно, а возмущение Вены может быть связано с грядущими выборами в стране.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, напротив, приветствовал, что "канцлер Германии Олаф Шольц теперь соглашается с его политикой, чего немецкое правительство не желает".

По сведениям нашего эксперта, чиновники на уровне ЕС недовольны введением погранконтроля.

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"В том, что касается обсуждения нового пакта, реформы европейской системы предоставления убежища, Германия всегда была прогрессивным голосом, а теперь она сдаёт назад. Не очень чёткий курс немецкого правительства разочаровывает многих европейских партнёров".

Может ли ЕС заблокировать эти меры?

"Еврокомиссия всегда недовольна, когда государство-член вводит временный пограничный контроль, потому что это противоречит идее самого сообщества и Шенгена", - говорит Нидерфранке.

Контроль на границах немецкие власти ввели как "крайнюю меру" в борьбе с терроризмом, но не исключено, что ЕС сочтёт её незаконной и обратится в суд.

"Существуют очень конкретные правила, когда государство-член может вводить временный пограничный контроль", - говорит наша собеседница. "Сегодня это решение аргументировать легче, сроки действия - больше. Но стране-члену ЕС, всё равно нужно доказать, что существует серьёзная угроза общественному порядку или безопасности. И именно на этом основании она должна аргументировать введение этих пограничных проверок".

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Немецкая полиция на границе Польши и Германии в Герлице Liv Stroud

Нидерфранке считает маловероятным, что Еврокомиссия подаст в суд на Германию, если смотреть на другие подобные примеры.

"Поэтому, даже если Комиссия сочтёт меру незаконной, вовсе необязательно, что она обратится в суд. А с учётом того, что после недавних парламентских выборов в ЕС случился крен вправо, я бы назвала этот исход маловероятным".

Если Евросоюз всё же решит подать на Германию в суд, мы узнаем об этом в ближайшие пару месяцев.