Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера

Американский актер Джеймс Эрл Джонс умер в возрасте 93 лет. Обладатель премии "Оскар" с неподражаемым баритоном озвучил Дарта Вейдера, одного из самых известных злодеев кинематографа.

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Легендарный американский актер Джеймс Эрл Джонс умер в возрасте 93 лет.

Именно его голосом говорят Дарт Вейдер в саге "Звездные войны" и Муфаса в "Короле Льве". Он играл в фильмах Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбить бомбу" (его первая роль на большом экране), "Поле его мечты", "Границы города" и "Поездка в Америку" и в сериалах "Огонь Габриэля", "Третья планета от солнца" и в нескольких эпизодах "Звездные войны: повстанцы".

На сцене он играл в нескольких крупных постановках, включая "Отелло", "О мышах и людях", "Гамлет", "Шофер мисс Дейзи" и "Игра в джин".

Джеймс Эрл Джонс был одним из немногих артистов, получивших все четыре главных американских премии в областях театра и кино: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони". В 1977 году он получил "Грэмми" за озвучку книги "Великие американские документы". И хотя он никогда не выигрывал "Оскар" в конкурсе, в 2012 году ему был вручен почетный "Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографе".

По словам его агента Барри Макферсона, актер умер в своем доме в окружении членов семьи после того, как долго страдал от диабета. Причина смерти не сообщается.

Джеймс Эрл Джонс позирует со статуэткой на 84-й церемонии вручения премии "Оскар" 26 февраля 2012 года. Chris Carlson/AP

Знаменитые поклонники и коллеги отдали дань уважения актеру, в том числе Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, сына Вейдера в "Звездных войнах". Он написал в соцсети Х: "Один из лучших в мире актеров, чей вклад в "Звездные войны" был неизмерим. Его будет очень не хватать", добавив: "RIP dad".

Режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас написал: "Джеймс был невероятным актером, уникальным голосом как в искусстве, так и по духу. Почти полвека он был Дартом Вейдером, но секрет всего этого в том, что он был прекрасным человеком. Он придавал глубину, искренность и смысл всем своим ролям, среди которых самыми важными были роль преданного мужа покойной Сеси и отца Флинна. Джеймса будет не хватать очень многим из нас — и друзьям, и поклонникам".

"Легендарный" — это еще не все, что можно сказать о его культовых ролях и влиянии на кинематограф навсегда, — написала актриса Октавия Спенсер в Istagram. — Его голос и талант будут помнить всегда. Посылаю любовь его семье, друзьям и бесчисленным поклонникам во всех галактиках, далеко-далеко".

Соболезнования принесли также Билли Ди Уильямс и Кевин Костнер.

"Джеймс Эрл Джонс озвучивал величайших персонажей в истории кино — от нежного и мудрого Муфасы до грозного Дарта Вейдера, — сказал генеральный директор Disney Боб Игер. — Знаменитый актер театра и кино, на счету которого около 200 кино- и телефильмов, Джеймс Эрл Джонс оживлял истории, обладая неповторимым властным присутствием и подлинным богатством духа, и оставил неизгладимый след в сердцах многих поколений зрителей".

"Джеймс Эрл Джонс навсегда останется в памяти как главный герой", — заявила актриса и танцовщица Дебби Аллен, которая была режиссером бродвейской постановке "Кошка на раскаленной крыше", где играл Джонс, в 2008 году. — Для меня было настоящей привилегией руководить его работой и благословением быть любимой им. Мы будем вечно произносить его имя и рассказывать великие истории, которые станут легендой и мифом и будут передаваться последующим поколениям".

В начале этого года на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке появилось изображение Дарта Вейдера. Накануне оно опубликовало фотографию этого в соцсетях с надписью "Покойся с миром, лорд Вейдер".