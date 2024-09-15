Сотни мигрантов пытались прорваться в Сеуту

By Euronews

Марокканская полиция заявила, что предотвратила попытки преодолеть заграждения по суше и по морю

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Марокканская полиция в воскресенье вступила в столкновение с двумя сотнями мигрантов, которые собирались прорваться в испанский анклав Сеута. Нелегалы штурмовали забор города и пытались обогнуть заграждения вплавь по морю.

Сообщается, что мигранты собрались на вершине холма неподалёку, последовав призывам в социальных сетях устроить массовую попытку проникнуть на территорию европейской страны.

Испанские пограничники, в свою очередь, перекрыли пропускной пункт, чтобы лучше отслеживать попытки перелезть через стену, а также усилили патрулирование пляжей.

Мигрантам иногда удаётся преодолеть ограждения; по последним данным, в центрах содержания в Сеуте обитают вчетверо больше людей, чем их проектная вместимость. Ежедневно испанские власти высылают обратно 150-200 мигрантов, которым отказали в убежище.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес посетил африканские страны Гамбию, Мавританию и Сенегал, чтобы обсудить с их руководством вопросы нелегальной миграции: чрезвычайному давлению подвергаются не только испанские анклавы Сеута и Мелилья, но и расположенные в Атлантике Канарские острова.