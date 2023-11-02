"Я знаю день, когда не проснусь": французы едут в Бельгию умирать

В Бельгии с 2002 года действует закон, регулирующий оказание помощи при добровольном уходе из жизни. Из соседней Франции, где подобного закона нет, в Бельгию едут смертельно больные, страдающие люди. Они, а также сопровождающие их медики - герои нашего репортажа.

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Сабина страдала хроническим артритом с пяти лет. После двух инфарктов, остановки дыхания, постоянных болей и растущих доз морфия она решила уйти из жизни в возрасте 56 лет. Эта жительница Лилля вышла на бельгийских врачей благодаря помощи французских медиков-пенсионеров.

"Я вновь контролирую свою жизнь"

В ближайшие недели Сабина умрет в Бельгии в выбранный заранее день. "Я вернула контроль над своей жизнью, сама выбрала, как она закончится, - объясняет женщина. - Я хочу уйти с достоинством, в тишине и покое, в окружении близких, а не в больнице, обколотая со всех сторон. Раньше я ложилась спать, мечтая не проснуться. Сейчас этого нет, я знаю день, когда не проснусь".

Сабина: "Хочу уйти достойно". Euronews

Сабина - одна из 70 с лишним французов, приехавших в этом году в Бельгию, чтобы умереть. Она жалеет, что не может получить услуги по эвтаназии дома. В Бельгии иностранные пациенты составляют меньшинство и не перегружают больницы. Но количество запросов растет, причем некоторые не имеют отношения к делу, что вынуждает врачей жестко фильтровать просьбы.

Жаклин Эрреманс, президент "Ассоциации за право умереть достойно", указывает на проблему: за границей бельгийский закон об эвтаназии часто воспринимают как слишком "вольготный". "А потом некоторые французы думают, что им достаточно приехать в Бельгию, попросить об эвтаназии и получить ее! - возмущается она. - Наше законодательство гибкое, но надо помнить: существуют определенные условия".

"Опция, а не право"

Для получения права на эвтаназию бельгийское законодательство определяет три важных критерия: просьба должна быть добровольной, обдуманной и неоднократной; пациент должен испытывать невыносимые страдания вследствие неизлечимого, тяжелого заболевания.

Марк Декроли напоминает: первый шаг всегда делает пациент. Euronews

Соответствие пациента критериям проверяют два разных врача. Терапевт Марк Декроли из Брюсселя, отмечает, что эвтаназия - это "опция для пациента, но не его право; опция для врача, но не его обязанность". По его словам, инициатором любого разговора об уходе из жизни всегда выступает пациент, без сигнала от больного доктора не поднимают эту тему, а значит, уверен Декроли, дебаты о моральности эвтаназии попросту не имеют смысла.

В Европейском Союзе первыми странами, разрешившими эвтаназию, стали Бельгия и Нидерланды (2002). К ним присоединились Люксембург (2009), Испания (2021 ) и Португалия (2023 ). Во Франции рассмотрение законопроекта о прекращении жизни тяжелобольных отложено до 2024 года.