В Зимбабве забьют на мясо 200 слонов из-за угрозы голода

By Euronews

В африканской стране разрешили охоту на слонов, чтобы справиться с нехваткой продовольствия, вызванной сильнейшей за последние десятилетия засухой.

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Власти Зимбабве впервые с 1988 года разрешили отстрел слонов из-за риска нехватки продовольствия на фоне беспрецедентной засухи.

Как сообщают СМИ, охотникам поручили забить 200 особей.

В стране, расположенной в южной части африканского континента, "больше слонов, чем нужно", заявил на слушаниях в парламенте министр окружающей среды Зимбабве.

По словам главы Управления парков и дикой природы (ZimParks) Фултона Мангваньи, охота на слонов будет вестись в районах, где "имели место столкновения с людьми", в том числе в Хванге, где находится крупнейший природный заповедник Зимбабве.

Ссылаясь на опыт соседней Намибии, где также приняли решение об убийстве диких животных ради пропитания людей, чиновники планируют "мобилизовать женщин для сушки мяса, его упаковки и доставки в общины, которые нуждаются в белке".

Ряд экспертов и зоозащитников полагают, что меры властей по борьбе с последствиями природного бедствия могут негативно сказаться на имидже страны и оттолкнуть туристов от посещения Зимбабве по этическим соображениям.

В Зимбабве обитает около 100 000 слонов – это вторая по величине популяция в мире после Ботсваны.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), на континенте осталось всего около 415 000 слонов (в начале XX века их было от 3 до 5 миллионов). Азиатские и африканские слоны считаются находящимися под угрозой исчезновения, за исключением популяций в ЮАР, Ботсване, Намибии и Зимбабве, где их относят к "уязвимым" видам.