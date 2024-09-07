Документальный фильм "Русские на войне" вызвал скандал на Венецианском кинофестивале

Режиссер Анастасия Трофимова считает свой фильм антивоенным, в Украине его назвали "ярким примером российской пропаганды" и "попыткой оправдать войну".

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Новый фильм российско-канадского режиссера-документалиста Анастасии Трофимовой вызвал споры на Венецианском кинофестивале за сочувственное изображение российских солдат на войне в Украине.

Для создания ленты "Русские на войне" , премьера которого состоялась вне конкурса на Венецианском фестивале, Трофимова провела семь месяцев с российскими военными на передовой. Режиссер считает, что ее работа изменит стереотипы о российских солдатах на Западе.

"В России они - герои, которые никогда не умирают. На Западе - военные преступники", - сказала Трофимова журналистам перед премьерой своего фильма.

"Для меня самым большим потрясением было увидеть, насколько они обычные. Абсолютно обычные ребята, с семьями, с чувством юмора, с собственным пониманием того, что происходит на этой войне", - говорит режиссер.

В начале фильма "Русские на войне" Трофимова утверждает, что работала над его созданием без каких-либо договоренностей с Министерством обороны РФ.

За кадром режиссер говорит: "Еду я на свой страх и риск само собой. Без любого разрешения Министерства обороны. Немножко в тайне от них".

В фильме показан измотанный боями батальон под Красным Лиманом, быт российских военных на фронте, его герои рассказывают о своих мотивах участия в войне.

Многие солдаты признаются, что приехали воевать ради денег, другие утверждают, что ими движет чувство товарищества. Фильм также рассказывает о группе российских медиков, которые спасают солдат и офицеров, выносят тела погибших с поля боя.

Фильм критикуют за то, что в нем мало информации о реальных боевых действиях и не показаны разрушения, нанесенные Украине российскими войсками, а также за то, что один из военнослужащих отвергает обвинения в том, что российская армия совершает на территории соседней страны военные преступления.

Украинская журналистка Ольга Токарюк раскритиковала показ фильма на кинофестивале в Венеции, написав: "Яркий пример российской пропаганды на Венецианском кинофестивале. Документальный фильм режиссера, который ранее снимал фильмы для RT, направленный на сокрытие военных преступлений России в Украине и описывающий российских солдат как "бедных жертв" режима".

Трофимова заявляет, что не была свидетельницей военных преступлений.

"Я думаю, что в западных СМИ российские солдаты ассоциируются именно с этим, потому что других историй не было. Это другая история", - сказала режиссёр журналистам.

UNITED24, государственная благотворительная платформа для помощи Украине в военных действиях, ответила на заявления Трофимовой в Twitter: "Она, очевидно, упустила из виду такие события, как бомбардировка киевской детской больницы, широко осужденная как военное преступление. Трофимова также не затронула реалии, с которыми сталкиваются украинцы, живущие под российской оккупацией в регионах, которые она посетила, что вызывает вопросы относительно законности ее присутствия там в соответствии с украинским законодательством".

Трейлер фильма "Русские на войне"

"С начала войны 24 февраля 2022 года между Россией и Западом было разрушено множество мостов, - сказала Трофимова. - Я бы хотела, чтобы этот фильм стал если не мостом, то хотя бы веревкой, которую я могу перекинуть и которая поможет нам увидеть друг друга".

"В ее замечаниях есть существенное упущение: голоса украинцев", - отвечают в UNITED24. - В ее комментариях война рассматривается исключительно через призму отношений между Россией и Западом, при этом мало внимания уделяется жителям Украины, что позволяет говорить о том, что их страдания полностью игнорируются".

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Украинский кинопродюсер Дарья Бассель также раскритиковала фильм в длинной публикации на Facebook, отметив, что Трофимова игнорирует предыдущие войны, в которых участвовала Россия, а один из ее собеседников называет российское вторжение в 2014 году "гражданской войной".

"Вам будет жаль людей, которые погибают в фильме, и тех, кого мы видим плачущими по своим близким. И вы должны - если вы нормальный человек, вы должны испытывать жалость, печаль и эмоции. Однако важно помнить, что эти люди присоединились к армии, вторгшейся в независимую страну, причем многие из них добровольно, как мы узнаем из фильма. Также стоит вспомнить Бучу, Ирпень, Мариуполь и убитых там мирных жителей. Вспомните тысячи детей, которые были нелегально вывезены из Украины в Россию. Пока я пишу это и пока вы читаете, ракеты наносят удары по украинским городам. Кнопки нажимают обычные россияне. Неужели их преступления менее значительны только потому, что они утверждают, будто не знают, почему участвуют в этой войне?" пишет Бассель.

На фестивале состоялась премьера другого документального фильма "Песни медленно горящей земли", рассказывающего о разрушительных последствиях российского вторжения.

Трейлер фильма "Песни медленно горящей земли"

Его режиссер Ольга Журба также раскритиковала показ ленты "Русские на войне": "Я думаю, что российские кинематографисты должны ... показывать истинное лицо преступников на этой войне".

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Фильм "Русские на войне" вскоре будет показан и на Международном кинофестивале в Торонто в Канаде. Генконсул Украины Олег Николенко призвал организаторов фестиваля показ отменить, заметив, что режиссер "намеренно искажает реалии войны России против Украины".