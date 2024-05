Канны-2024: "Золотую пальмовую ветвь" завоевала история любви секс-работницы "Анора" Шона Бейкера

By Euronews

Приз за лучший фильм Каннского фестиваля получил фильм американского режиссера, который "отдал дань уважения работникам секс-индустрии во всем мире"

РЕКЛАМА

Фильм "Анора" (Anora) американского кинорежиссера Шона Бэйкера завоевал главный приз 77-го Каннского кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь".

Картина рассказывает о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. На ней собирается жениться сын русского олигарха, родители которого выступают против такого брака.

Главную роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон. В фильме также сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

Выступая на церемонии награждения Бэйкер заявил, что этот фильм посвящен "всем работницам секс-индустрии - нынешним, прошлым и будущим". Отдельно он поблагодарил жюри кинофестиваля, а также отметил большое влияние на свою работу американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и канадского режиссера Дэвида Кроненберга.

"Я совершенно точно буду продолжать бороться за кинотеатры. Мы должны бороться за то, чтобы фильмы выходили на больших экранах. Мир должен помнить, что фильмы на мобильном телефоне или дома - так кино не смотрят", - добавил Бэйкер.

Другие лауреаты

Вторая по значимости премия - "Гран-при Каннского кинофестиваля" - была присуждена картине "Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light) индийского режиссера Паял Кападиа.

Центральные персонажи фильма - две медсестры, работающие в доме престарелых в Мумбаи, которые отправляются в путешествие.

Паял Кападиа, молодая женщина-режиссер, приняла участие в Каннском кинофестивале в третий раз - ее дебют состоялся в 2017 году с картиной "Вечерние облака (Afternoon Clouds).

Фильм "Эмилия Перес" был удостоен наград лучшим актрисам и "Приза жюри" Cannes Film Festival

Для французского режиссера Жака Одиара этот год был особенно удачным. Его фильм "Эмилия Перес" получил два приза - большая редкость в Каннах.

Премию за лучшую женскую роль жюри присудило сразу четырем актрисам: Селене Гомес, Карле Софии Гаскон, Зои Салдана и Адриане Пас. Эта же картина была удостоена тертьей по значимости премии "Приз жюри".

Гаскон стала первой актрисой-трансгендером, получившей актерскую премию в Каннах. Она посвятила награду трансгендерному сообществу.

В 2015 году Одиар завоевал "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Дипан".

Лучшим режиссером стал португалец Мигел Гомеш за драму "Большое путешествие" (Grand Tour). Это картина о британском государственном служащем, который спасается от своей невесты, перепрыгивая из одной азиатской страны в другую. Она пытается его разыскать. Фильм сочетает черно-белые фрагменты с современными антропологическими сценами и достигает кульминации неожиданным и трогательным образом.

Фильм "Семя священного инжира" получил Специальный приз фестиваля Cannes Film Festival

Специального приза кинофестиваля удостоился фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Семя священного инжира" (The Seed of the Sacred Fig). Иранский фильм считался одним из фаворитов в борьбе за "Золотую пальмовую ветвь" и вызвал самые восторженные отклики зрителей, а также самые продолжительные овации. Выступая в Театре Люмьер, режиссер упомянул своих актеров и съемочную группу, которые находятся в заключении в Иране, тех, "кто остается под бдительным оком тоталитарного иранского режима, который держит людей в заложниках". Он также вспомнил музыканта Тумаджа Салехи, который был приговорен к смертной казни в Иране за поддержку общенациональных протестов, вызванных смертью Махсы Амини.

Призом за "Лучшую мужскую роль" был отмечен американский актер Джесси Племонсом, сыгравший в фильме "Виды доброты" (Kinds of Kindness) режиссера Йоргоса Лантимоса.

"Вещество" - Премия за лучший сценарий Cannes Film Festival

Награду за лучший сценарий получила сценарист и режиссер Корали Фаржеа, снявшая картину "Вещество" (The Substance). Фильм ещё до премьеры характеризовали как "феминистский боди-хоррор". В нем клеймят мужские взгляды на внешность женщин, наглядно демонстрируя, что бывает, если вместо бодипозитивных феминисток слушать только бьюти-экспертов и фитнес-инфлюенсеров.

Режиссер поблагодарила исполнительницу главной роли Деми Мур и подчеркнула, что гордится плодом их совместной работы.

Премия за лучшую операторскую работу присуждена норвежскому оператору Халфдану Улльману Тёнделлю, принимавшему участие в работе над фильмом "Арман" (Armand).

РЕКЛАМА

Кроме того, перед объявлением главной премии почетную "Золотую пальмовую ветвь" вручили американскому кинорежиссеру Джорджу Лукасу. А сделал это Фрэнсис Форд Коппола.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" Джорджу Лукасу вручил Фрэнсис Форд Коппола Andreea Alexandru/2024 Invision

В отдельной конкурсной программе авторского кино "Особый взгляд" главной награды была удостоена криминальная драма "Черный пес" (Gou zhen), который снял китайский режиссер Гуань Ху. Премию жюри получил фильм французского режиссера Бориса Ложкина "История Сулеймана" (L'histoire de Souleymane).