Тейлор Свифт получает рекордную четвертую премию "Грэмми"

Тейлор Свифт установила рекорд на 66-й церемонии вручения премии "Грэмми", став первой исполнительницей, получившей четвертый "золотой граммофон" за лучший альбом года ("Midnights").

Певица Тейлор Свифт установила рекорд, став первой артисткой, получившей музыкальную премию "Грэмми" за лучший альбом в четвертый раз. Удачу Свифт принес альбом Midnights. Во время церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе исполнительница объявила о том, что 19 апреля выпустит одиннадцатый студийный альбом.

Премию в категориях "Лучшая запись" и "Лучшее сольное поп-исполнение" взяла Майли Сайрус за композицию "Flowers". Сайрус получила награду из рук американской актрисы Мерил Стрип.

В номинации "Лучшая песня года" победила Билли Айлиш с треком What Was I Made For? из фильма "Барби". Айлиш поблагодарила режиссера Грету Гервиг за создание картины, которая претендует на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

Колумбийская певица Кароль Джи не смогла скрыть восторга, держа в руках статуэтку в виде граммофона. Лучшим в стиле musica urbana был признан альбом Джи Mañana Será Bonito - Кароль стала первой женщиной, получившей "Грэмми" в этой категории.

Канадская певица и автор песен Джони Митчелл получила 10-ю премию "Грэмми" в воей карьере - за лучший фолк-альбом. Митчелл получила граммофон во время своего выступления.