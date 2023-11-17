Латинская Грэмми: Шакира получила премию за песню об измене мужа

By Euronews

Самая престижная премия в мире латиноамериканской музыки вручена впервые за пределами США. На церемонии в Севилье блистали Шакира и Кароль Джи

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В этом году церемония вручения премии "Латинская Грэмми" впервые проходила за пределами США — в испанской Севилье.

Две награды, включая "Песню года", получила Шакира за композицию, посвященную измене ее бывшего мужа, испанского футболиста Жерара.

Я хочу посвятить эту награду своим детям, Милану и Саше, потому что я обещала им, что буду счастлива. Я обещала им, что у них будет мама (...) Как сказал один друг, в прошлом ничего не остается, мы помним только будущее Шакира колумбийская певица

Еще одна большая награда вечера досталась другой колумбийке.

Лучшим альбомом года стал "Mañana será bonito" ("Завтра будет хорошо") Кароль Джи.

Я счастлива, что здесь присутствуют люди, которые работали со мной во время этого процесса. Это особенное событие, оно изменило мою жизнь, и я считаю невероятным, что оно изменило жизнь стольких людей Кароль Джи колумбийская певица

Первая в истории церемония в Испании не могла обойтись без ритмов фламенко - в исполнении популярной певицы Розалии.

На сцене также появилась неоднократная победительница Латинской Грэмми итальянка Лаура Паузини.

В этом году на премии, которая приняла Севилья, доминировали женщины, награду "Прорыв года" получила 19-летняя венесуэлка Хоакина.