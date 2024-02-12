Победа "Канзас-Сити Чифс" в Супербоул и поцелуй от Тейлор Свифт

By Euronews

"Канзас-Сити Чифс" со счетом 25:22 обыграл "Сан-Франциско 49" в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги. Решающая игра сезона в американском футболе прошла на Allegiant Stadium в Неваде. На матче присутствовала певица Тейлор Свифт, партнёр которой играл за одну из команд.

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Клуб "Канзас-Сити Чифс" второй раз подряд одержал победу в Супербоуле. В решающем матче североамериканской Национальной футбольной лиги команда обыграла "Сан Франциско 49" со счетом 25:22.

Для определения победителя в этот раз потребовался овертайм, так как основное время матча завершилось вничью 19:19. По ходу встречи команда из Сан-Франциско вела со счетом 10:0.

Самым ценным игроком Супербоула был признан квортербек "Чифс" Патрик Махоумс.

Фрагмент матча: "Канзас-Сити Чифс" проводят результативную атаку David J. Phillip/AP

Присутствие на трибунах певицы Тейлор Свифт, которая болела на команду своего партнера Тревиса Келси, привлекло особое внимание и даже, по словам некоторых комментаторов, затмило выступление хедлайнера традиционного шоу в перерыве матча R&B-исполнителя Ашера.

Максимальная стоимость 30-секундного рекламного ролика во время трансляции Супербоула достигла $7 млн. Средняя стоимость проданного билета - $8,4 тысячи.

"Канзас-Сити Чифс" в пятый раз играли в Супербоуле и одержали третью победу. Для "Сан-Франциско 49" это был восьмой финал (и третье поражение). Команды уже встречались друг с другом в Супербоуле в 2020 году. Тогда победу также одержал клуб из Канзас-Сити (31:20).