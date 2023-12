Брэду Питту 60: взгляд на старение звёзд Голливуда меняется?

By Anca Ulea

Журнал People дважды называл его "самым сексуальным мужчиной в мире". Брэд Питт отмечает 60-летие, оставаясь в зените славы. Может быть, актёрам "проще" стареть, чем актрисам?

В это трудно поверить, но Брэду Питту только что исполнилось 60 лет.

Хотя стандарты красоты сильно изменились с тех пор, как актёр впервые появился на обложке журнала People в 1995 году с заголовком "Самый сексуальный мужчина в мире", мы по-прежнему одержимы определёнными стандартами привлекательности.

"Самые сексуальные мужчины в мире" по-прежнему в подавляющем большинстве белые и стройные, но отрадно, что фанаты всё же не отворачиваются от харизматичных кумиров, как только у них появляются первые морщины.

Тем не менее, кейс Брэда Питта – одного из главных секс-символов последних десятилетий – представляет собой интересный пример того, как менялось восприятие мужской красоты с течением времени.

Брэд Питт на Венецианском кинофестивале в 1999 году. Francesco Proietti/AP Photo

В молодости он прославился своим привлекательным телосложением и несколько грубоватой внешностью, его имя стало синонимом слова "красавчик". Вспомните ироничный хит канадской певицы Шанайи Твейн 1997 года That Don't Impress Me Much, где есть такие строки: "Окей, так ты Брэд Питт/ Не очень-то впечатлена".

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, 2001 год. Luca Bruno/AP Photo

Личная жизнь голливудского мачо стала сочным материалом для таблоидов: в начале 2000-х Питт и Дженнифер Энистон считались одной из самых красивых звёздных пар, наравне с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком.

Позднее, уже в эпоху "Бранджелины", поклонники бились в исступлении, а Питта, Анджелину Джоли и их детей на каждом шагу преследовали папарацци.

Брэд Питт и Анджелина Джоли, 2016 год. Mark J. Terrill/AP Photo

Но за прошедшие годы Питт показал, что он не просто смазливый красавчик из романтических комедий и мелодрам.

Он доказал профессиональному сообществу и критике свой актёрский талант в таких культовых фильмах, как "Бойцовский клуб" и "12 обезьян". Затем актёр сыграл охотника на нацистов в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". А в 2020 году получил свою первую премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

Брэд Питт в 2020 году с "Оскаром" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде". Jordan Strauss/2020 Invision

Питт – скульптор, успешный бизнесмен и проницательный инвестор: он владеет империей недвижимости стоимостью 72 миллиона долларов (66 миллионов евро) и продюсерской компанией, основанной им с Дженнифер Энистон. Любителям розового вина хорошо знакома марка Питта и Джоли Miraval, за которую сейчас бывшие супруги ведут юридическую битву. Актёр даже запустил линию по уходу за кожей класса люкс.

В последние годы его актёрская карьера замедлилась, хотя он снялся в картинах "Вавилон" и " Быстрее пули" 2022 года и готовит новый фильм с Джорджем Клуни, выход которого намечен на следующий год.

В прошлом году Питт сказал в интервью GQ, что ему пора завязывать со съёмками: "Я считаю, что нахожусь на последнем издыхании".

При этом он продолжает получать множество главных мужских ролей, а не переходит на второй и третий планы, как некоторые его коллеги-женщины. В этом году начались съёмки картины Джозефа Косински о пилоте-ветеране "Формулы-1".

Брэд Питт в июле на съёмках нового полнометражного фильма "Формула-1" в Англии. Christian Bruna/AP Photo

После развода с Джоли в 2016 году актёр заявил, что больше внимания уделяет заботе о себе. Он отказался от главной роли в последнем нуаре Дэвида Финчера "Убийца", по словам режиссёра, из-за его "мрачного и нигилистического тона".

Он также не пьёт уже семь лет и говорит, что бросил курить во время пандемии.

Может быть, в этом секрет его молодости? А может, дело в увлажняющем креме за 320 долларов в его линии по уходу за кожей Le Domaine?

В любом случае, мы поздравляем актёра с юбилеем и желаем ему побольше заголовков о том, как прекрасно он выглядит.