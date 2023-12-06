Голливудские актёры одобрили соглашение о прекращении забастовки

By Euronews

Контракт предусматривает повышение зарплат и создание фонда для выплат от будущих просмотров на потоковых сервисах. Но единодушия в стане актёров не было

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Актеры Голливуда проголосовали за соглашение со студиями, положившее конец затяжной забастовке и трудовым конфликтам, сотрясавшим индустрию развлечений на протяжении почти всего 2023 года.

За проголосовали 78% членов главного профсоюза актеров при явке в 38%.

Соглашение предусматривает общее повышение зарплаты на 7% с последующим увеличением во второй и третий годы действия контракта, а также создание фонда для оплаты исполнителям будущих просмотров их работ на потоковых сервисах в дополнение к традиционным выплатам за показ фильмов или сериалов.

Одобрение не было предрешено, поскольку в стане актеров не было единодушия, подобного тому, что продемонстрировали сценаристы, подписывая свою сделку в сентябре.

Неудача могла привести к дальнейшим забастовкам.