У новой "Мисс Франция" короткая стрижка, и это разозлило консерваторов

Её фигура якобы недостаточно воплощает женственность, а волосы слишком короткие – вот чем Эва Жиль не угодила разбушевавшимся пользователям соцсетей. Некоторые из критиков даже назвали результаты конкурса "насаждением воукизма в обществе".

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Впервые за вековую историю главного национального конкурса красоты титул "Мисс Франция" получила девушка со стрижкой пикси.

Эва Жиль, 20-летняя студентка с севера страны, назвала это "победой разнообразия". "Никто не должен диктовать вам, кем быть", – сказала она зрителям, пообещав "защищать ценности сильных женщин".

Мы привыкли видеть красивых девушек с длинными волосами, но я выбрала андрогинный образ с короткой стрижкой. Каждая женщина отличается от других, мы все уникальны. Эва Жиль "Мисс Франция 2024"

На конкурсе, который завершился на минувших выходных во французском Дижоне, Эва Жиль, изучающая математику и статистику в Университете Лилля, представляла регион О-де-Франс.

Победительницу конкурса "Мисс Франция 2024" Эву Жиль критиковали за её фигуру и короткую стрижку. ARNAUD FINISTRE/AFP or licensors

Реакция на её победу была неоднозначной. Некоторые пользователи соцсетей были довольны итогами конкурса и сравнивали новую обладательницу титула с американской актрисой Хэлли Берри, моделью Линдой Евангелистой и даже певицей Рианной, но на неё также обрушился шквал ненавистнических комментариев по поводу её "недостаточно женственного" силуэта и коротких волос.

Критики утверждали, что ей присудили победу "в угоду воук-культуре".

"Мисс Франция 2024" выглядит никак, зато она в тренде и говорит то, что сейчас принято. Могу поспорить, что в следующем году конкурс выиграет трансгендер", – написал в бывшем Твиттере реакционный экономист Филипп Эрлен.

Поддержали Эву Жиль представители феминистских организаций и политики с левого фланга, в частности, глава Компартии Фабьен Руссель и депутат от "зелёных" Сандрин Руссо.

"После публикации фотографий в купальном костюме на меня обрушилась волна "бодишейминга, – говорит Эва Жиль в интервью изданию Le Parisien. – Было много комментариев о том, что у меня нет фигуры, что я худая. Да, я выбрала эту причёску, но я не выбирала своё тело. Я не понимаю, как кто-то может критиковать человека за то, что он не может изменить".

"Мисс Франция" намерена вдохновлять молодых людей – особенно девушек – на выбор научных специальностей.

"Мне не нравится, как у нас преподают математику, – заявила она французскому телеканалу TF1. – Детям говорят, что математика – это очень сложно, что нужно сжать кулаки и стиснуть зубы. Нет! Ведь можно сказать им: "Будет весело, это как игра, где вы должны найти решение. Это изменит динамику!"

Новые правила для стареющего конкурса красоты

Конкурс красоты, который некоторые называют пережитком прошлого и обвиняют в сексизме, формально стремится обеспечить большее разнообразие участниц.

Недавно был отменён возрастной ценз, который ранее ограничивался 24 годами. Теперь кандидаты могут быть замужем, иметь детей и видимые татуировки. В 2019 году конкурс был открыт для транс-персон.

Участницы конкурса "Мисс Франция 2024" позируют на сцене. ARNAUD FINISTRE/AFP or licensors

На практике, однако, участницы "Мисс Франция" остались довольно однородными – на сцене не было молодых матерей, средний возраст остался примерно прежним, а татуировки не бросались в глаза. Все участницы по-прежнему должны быть не ниже 1,70 метра (по словам организаторов, это вопрос кадрирования камеры).

Короткие волосы Эвы Жиль были единственным физическим атрибутом, который можно было бы назвать хоть отдаленно "авангардным". Но победительница говорит, что не хочет, чтобы её запомнили только за это: "Я хочу быть сильной женщиной, хочу, чтобы люди поняли, что независимо от того, с чего вы начинаете, какой путь выбираете, вы можете достичь своих целей".

"Я уникальна не из-за своих волос, я уникальна, потому что я – это я", – добавила "Мисс Франция".