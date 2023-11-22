Актрис уволили "за поддержку Палестины": цензура в Голливуде?

Новость о том, что две известные актрисы были уволены из-за высказываний, связанных с войной Израиля с ХАМАС, показала, с какими проблемами сталкивается Голливуд из-за серьезных противоречий по этому геополитическому вопросу

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Война Израиля с ХАМАС разделила Голливуд, и конфликт все больше нарастает.

Так, агентство UTA разорвало многолетний контракт со Сьюзан Сарандон после ее неоднозначных комментариев на митинге в поддержку Палестины, состоявшемся в Нью-Йорке 17 ноября.

На акции актриса заявила, что после ее высказываний в адрес еврейской общины на фоне обострения конфликта подверглась резкой критике. Сарандон, в частности, посетовала, что "так много людей не понимают, что случилось с палестинским народом в истории" и сказала, что "многие сейчас боятся быть евреями и могут почувствовать, что значит быть мусульманином в этой стране".

Американская журналистка-мусульманка Асра Номани ответила на комментарии Сарандон пространным постом на сайте X, призвав актрису "не санировать ад, в котором находятся мусульмане, живущие в мусульманских странах, и не очернять Америку за ту жизнь и свободы, которую она предлагает мусульманам, подобным ее семье".

"Поезжайте и поживите как мусульманка в мусульманской стране. Вы вернетесь в Америку и будете целовать землю под ногами", - написала журналистка.

Поезжайте и поживите как мусульманка в мусульманской стране. Вы вернетесь в Америку и будете целовать землю под ногами Асра Номани журналистка

Сарандон также привлекла пристальное внимание за то, что делилась на сайте X постами в поддержку Палестины, в том числе постами басиста группы Pink Floyd Роджера Уотерса, которого в прошлом обвиняли в антисемитизме.

Исключение Сарандон из UTA - лишь один из целого ряда случаев, когда агентства по поиску талантов принимали жесткие решения в отношении клиентов или агентов, делающих публичные заявления о войне в Израиле.

В прошлом месяце соруководитель киноагенства CAA Маха Дахил вынуждена была уйти из совета директоров после того, как перепостила в instagram запись, в которой говорилось: "Сейчас вы узнаете, кто поддерживает геноцид". Затем последовали сообщения следующего содержания: "Для меня это черта" и "Что может быть более душераздирающим, чем наблюдение за геноцидом? Свидетельствовать об отрицании того, что геноцид происходит".

По данным Variety и других отраслевых изданий, один из самых известных клиентов Дахил, Том Круз, дал понять CAA, что он на ее стороне. Как сообщается, на прошлой неделе Круз встретился с ней в офисе агентства, чтобы лично выразить Дахил свою поддержку.

Актерский состав фильмы "Крик 6" перед премьерой в марте 2023 года Evan Agostini/AP

Еще один подобный пример заставил заволноваться поклонников любимой франшизы ужасов "Крик".

Variety сообщила, что компания Spyglass Media Group исключила актрису Мелиссу Барреру из состава актеров фильма "Крик 7".

Как сообщается, Баррера была уволена за поддержку палестинского движения.

В своем посте в Instagram Stories она написала: "Я тоже родом из колонизированной страны. Палестина будет свободной. Они пытались похоронить нас, они не знали, что мы семена".

В другом посте она добавила: "С Газой сейчас обращаются как с концлагерем. Всех загоняют в угол, людям некуда идти, нет ни электричества, ни воды. Люди ничему не научились из нашей истории. И, как и в нашей истории, люди все еще молча наблюдают за тем, как все это происходит. ЭТО ГЕНОЦИД И ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА".

Впоследствии группа заявила, что сообщения Барреры были истолкованы как антисемитские.

"Позиция Spyglass однозначна, - говорится в заявлении компании. - Мы не приемлем антисемитизм или разжигание ненависти в любой форме, включая ложные ссылки на геноцид, этнические чистки, искажение фактов Холокоста или все то, что грубо переходит грань языка ненависти".

Актриса мексиканского происхождения, снимавшаяся в фильме "На высоте мечты", писала в своем Instagram о конфликте, перепостив сообщение, обвиняющее Израиль в "геноциде и этнических чистках", а также пост из журнала Jewish Currents об искажении "истории Холокоста с целью стимулирования израильской оружейной промышленности".

Баррера сыграла роль Сэм Карпентер в пятой и шестой картинах и должна была сняться в следующем фильме "Крик".

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Режиссер Кристофер Лэндон, взявший на себя режиссерские обязанности по созданию "Крик 7" после того, как Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Гиллетт ушли с поста руководителей возрождения франшизы, первоначально сделал заявление по поводу ухода Барреры, однако его сообщение на сайте X было удалено.

Сообщение гласило: "Все хре...во. Хватит кричать. Это было не мое решение".

После появления этой новости фанаты поклялись бойкотировать "Крик 7". Хэштег "#BoycottScream7" стал популярным на сайте X, и многие фанаты поклялись не смотреть фильм, когда он выйдет на экраны.

Другие призвали остальных участников "Крика", включая Дженну Ортегу, которая играет экранную сестру Барреры Тару, "уйти с проекта в знак солидарности".

В интернете появилась петиция от поклонников с требованием восстановить актрису в ее роли.

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Петиция подписана строкой: "Подпишите эту петицию сегодня, если вы верите в то, что нужно противостоять корпоративным издевательствам и защищать права наших любимых актеров на свободное выражение своего мнения".

Ранее Гильдия сценаристов Америки (WGA) подверглась нападкам со стороны Гильдии сценаристов Израиля за то, что не осудила публично теракты, совершенные ХАМАС 7 октября. Спустя две недели президент WGA West Мередит Стихем сообщила членам организации, что никакого заявления не будет, поскольку консенсус среди членов организации "недостижим".

В прошлом месяце генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт также выступил с критикой в адрес WGA, заявив в интервью изданию Variety: "Нет никакого оправдания тому, что мы не осудили ХАМАС и не потребовали освобождения заложников. При этом Голливуд поспешил заявить о "Black Lives Matter", как и положено, и о "Time's Up", как и положено, и о множестве других важных проблем".

"Есть много возможностей для критики Израиля или выражения озабоченности по поводу продолжающейся войны в Газе, продолжил он, - но это не дает знаменитостям и представителям индустрии права выступать с несправедливыми обвинениями в адрес Израиля, например, обвинять его в "апартеиде" или "геноциде" или, что еще хуже, радоваться действиям террористов ХАМАС".