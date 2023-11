Галерея Saatchi: зимние выставки о форме и времени

В лондонской галереи Saatchi - две яркие зимние выставки. Одна посвящена известнейшему дуэту художников, другая - женщинам-скульпторам.

Boundless - ретроспектива, освещающая творчество Христо и Жанн-Клод, спутников жизни и художественных партнеров, ныне покойных. Пара вошла в историю своими грандиозными проектами по упаковке природных объектов, памятников и зданий, в том числе и Рейхстага.

Искусство упаковки

Маттиас Кодденберг из фонда Христо и Жанн-Клод вспоминает: "Сам Христо не мог сказать, что побудило его обратиться к упаковке. В какой-то момент он занялся этим на небольших объектах, потом масштаб стал расти. Позднее он покинул пространство галерей и музеев и начал реализовывать проекты на природе и в городе, желая, чтобы люди лицом к лицу столкнулись с искусством".

В 2021 году в память о художнике была задрапирована 50-метровая Триумфальная арка в Париже. Христо и Жанн-Клод мечтали об этом с тех пор, как в 1960-х годах снимали квартиру неподалеку, но при жизни осуществить проект не смогли.

Свидетелем инаугурации памятника стал их фотограф Вольфганг Фольц. "Я бы, конечно, просто мечтал, чтобы они сами могли присутствовать в день инаугурации. Уверен, они бы это очень оценили".

Проект пирамиды из нефтяных цистерн. Еuronews

Художественная деятельность мастеров, таким образом, продолжается и после ухода. В галерее представлен макет еще одного проекта, который, возможно, однажды увидит свет вне музейного пространства. "Сразу за мной вы можете увидеть Мастабу (погребальное сооружение - прим.). Идея родилась у них еще в 1970-х годах. Это большая пирамида, построенная из штабелей нефтяных цистерн. Христо мечтал, чтобы она была больше, чем пирамиды Гиза", - рассказывает и показывает Лили Уотертон, старший менеджер галереи Saatchiю

If Not Now, When?

На другой зимней выставке галереи представлены работы почти 30 женщин - скульпторов. Экспозиция If Not Now, When? исследует тему времени, в частности, под углом проблемы изменения климата и сохранности природных ресурсов. Куратор Анна Фрэнсис Дуглас проводит небольшую экскурсию, остановившись на инсталляции британской художницей Деборы Даффин. "Особое внимание здесь уделяется электрическим компонентам, - уточняет Дуглас. - Тот факт, что необходимые для производства гаджетов ресурсы добываются по всему миру, просто непостижим".

Обе выставки можно увидеть в Лондоне до 22 января.