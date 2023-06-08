В Лондоне проходит фотовыставка "Цивилизация: как мы живем сейчас"

На фотовыставке "Цивилизация: как мы живем сейчас", которая проходит в лондонской Галерее Саатчи, собраны снимки 150 фотографов из разных стран мира. Они демонстрируют сложность и противоречивость жизни на нашей планете

Новая фотовыставка "Цивилизация: как мы живем сейчас" в лондонской Галерее Саатчи распутывает визуальные нити мировой цивилизации - исследуя великие коллективные достижения человечества и наши губительные промахи.

Здесь собраны снимки 150 фотографов из разных стран мира. Они демонстрируют сложность и противоречивость жизни на нашей планете.

Уильям А. Юинг, сокуратор выставки: "Я рассматриваю фотографов как глаза цивилизации. Ни одна цивилизация до этого не имела такого тотального взгляда, а фотографы есть везде, они работают над всем".

Фотовыставка "Цивилизация: как мы живем сейчас" в Лондоне Euronews

Олаф Отто Беккер из Германии занимается вопросами окружающей среды и изменения климата. На этом снимке запечатлены туристы на ледяной шапке в Гренландии.

Олаф Отто Беккер, фотограф: "Каждый день около 500 туристов приезжают в это место, чтобы понять, что такое глобальное потепление, но они не могут его почувствовать, не могут его увидеть. Вот в чем проблема глобального потепления. Нам нужна помощь ученых".

Эти необычные очереди из людей, которые хотят в последний раз увидеть королеву Елизавету II в Лондоне, поразили американо-британского фотографа Джоанну Уршель. Чтобы создать ощущение масштаба, она задокументировала городские достопримечательности в качестве фона.

Джоанна Уршель фотограф: "Четверть миллиона человек собрались вместе, чтобы стать частью этого, они стояли в очереди длиной до 10 миль. Люди хотят быть вместе. Речь идет о сообществе".

Фотовыставка "Цивилизация: как мы живем сейчас" в Лондоне Euronews

Немецкий фотограф Михаэль Наджар - признанный поклонник космоса. Он даже принимает участие в тренировках астронавтов.

Представленные в Галерее Саатчи работы Михаэля исследуют наше будущее за пределами планеты Земля.

Михаэль Наджар, художник: "Я думаю, что за последние 10 лет мы стали свидетелями масштабных преобразований в области освоения космоса. И меня, как художника, очень интересовало, как эти новые технологии, эти новые способы доступа в космос влияют на нашу жизнь на Земле, на нашу будущую жизнь на других лунах и других планетах".

Для лондонского этапа выставки, которая гастролирует по всему миру, были добавлены новые работы.

Лили Уотертон, Галерея Саатчи: "Очень интересно, что эта выставка призывает нас задуматься о том, как мы относимся друг к другу сейчас, но также и о том, какие возможности открываются перед человечеством в ближайшие 100 лет".

Выставка "Цивилизация: как мы живем сейчас", продлится в лондонской Галерее Саатчи до 17 сентября.