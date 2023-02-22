Уличное искусство в Галерее Саатчи

На новой выставке в Галерее Саатчи в Лондоне представлены работы более 100 художников. Экспозиция под названием "За пределами лондонских улиц" исследует влияние граффити и уличного искусства во всем мире и запечатлела исторические моменты этого художественного движения.

Эван Прикко, сокуратор выставки Beyond the Streets London: "В центре выставки - несанкционированный, вандалистский и бунтарский характер движения. Но также и то, как оно развивалось и повлияло на то, как люди занимаются модой, фотографией и создают музыку".

Александр Фарто, сценический псевдоним которого Vhils, - португальский художник, очарованный лицами. Он использует переработанные материалы, чтобы заново создавать стены. Его работы - в центре внимания новой выставки в лондонской галерее.

Александр Фарто, 'Vhils', граффити-художник и граффити-райтер: "Работа, которую я делаю, всегда включает в себя акт разрушения, из которого я потом что-то создаю. Например, акт разрушения поверхности стен в общественном пространстве или дверей, или любого объекта, о котором город не заботится. Через процесс раскрытия, царапая поверхность, я создаю истории - и обычно о людях, которые связаны с этими объектами или городом".

От лиц - к другому виду творческого выражения, голландскому художнику Борису Теллегену, также известному как Дельта.

Борис Теллеген, "Дельта", художник: "Граффити - это про ваше имя. Но это также про форму букв, их формирование, сжимание и растягивание".

После Лос-Анджелеса и Нью-Йорка выставка представляет новые работы здесь, в Лондоне, городе, пропитанном уличной культурой.

Лаура Уччелло, директор по партнерству галереи Саатчи: "О граффити и уличной культуре Лондона можно сказать очень много. Выставка прослеживает важные моменты, такие как приезд нью-йоркского рэп-тура в Лондон и его связи с музыкальной сценой и визуальной культурой".

Килла Кела, архивист уличной культуры (рэпер):"Помимо всего прочего здесь можно проследить, где зародилось граффити и как далеко оно продвинулось через весь мир маркетинга к новым медиа. Это невероятно".

Выставка "За пределами лондонских улиц" (Beyond the Streets London) продлится в Галерее Саатчи до 9 мая.