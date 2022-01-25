Фотовыставка «Америка в кризисе» в лондонской галерее Саатчи

Выражение «Америка в кризисе» появилось в 1960-е для описания направления в фотодокументалистике, противопоставлявшего мифологию «американской мечты» реальности эпохи социальных изменений и конфликтов.

Фотографии, сделанные в то время, представлены на выставке бок о бок с фотографиями, сделанными в наше время.

«В 1968 г. Чарльз Харбатт и Ли Джоунс, возглавлявший в то время бюро фотоагентства Magnum Photos, основали проект "Америка в кризисе", — рассказывает куратор выставки Софи Райт, — чтобы запечатлеть события, разворачивавшиеся время на американских улицах в 1969 г., перед избранием Никсона на президентский пост. В мае 2020 г. стало ясно, что предвыборная кампания снова будет бурной, а потому уместно будет запечатлеть и ее в фотографических работах».

На выставке представлены работы 40 ведущих американских фотографов. По ним можно изучать недавние события. В том числе штурм сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса в январе 2021 г.

«Америка в кризисе» также уделяет значительное внимание вопросу расового неравенства и движению БЛМ. Среди прочих на выставке можно увидеть работы Зоры Мёрффа:

«Когда я затрагиваю эту тему, я говорю о разных способах угнетения чернокожих, о том, как оно проявляется в конкретных примерах. Показательное линчевание, убийство чернокожих полицейскими и поощряемая правительством сегрегация».

Много работ на выставке посвящено другому спорному вопросу — контролю над оружием. А также таким темам как климатический кризис, цифровая революция и преобладание картинки над сутью.

«Для галереи Саатчи невероятно важно предоставлять выставочное пространство для фотографов, с учетом того, что наше восприятие новостей очень сильно зависит от изображения», — говорит Лора Уччелло директор по партнёрству галереи Саатчи.

Выставка «Америка в кризисе» в лондонской галерее Саатчи будет открыта до 3 апреля. Кураторами выставки выступают кроме Софи Райт представитель музея изобразительных искусств в Атланте Грегори Харрис и искусствовед Тара Пиксли.