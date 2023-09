На бывшего мужа Кэти Перри, известного комика и актёра посыпались обвинения в сексуальных преступлениях от четырёх женщин. Сам Брэнд считает, что это хорошо спланированная кампания по дискредитации.

Бывший муж Кэти Перри, знаменитый британский комик и актёр Рассел Брэнд, обвиняется в сексуальных преступлениях и жестоком обращении на основании заявлений четырёх женщин. По их утверждениям, преступные действия были совершены в период с 2006 по 2013 годы, когда Брэнд находился на пике славы. Известно, что одна из жертв была несовершеннолетней.

Шокирующие свидетельства изложили в субботу издания The Sunday Times и The Times. Также о них было рассказано в программе "Dispatches" телеканала Channel 4.

Согласно материалам, одна из женщин подверглась изнасилованию, три другие заявили, что комик совершил в их отношении действия сексуального характера. Также одна из возможных пострадавших обвинила Брэнда в применении физического и эмоционального насилия.

Сам британец выступил с заявлением о том, что все отношения, в которые он вступал, были по обоюдному согласию.

Ещё до публикации материалов в СМИ, он разместил в Сети видео, в котором отверг обвинения в свой адрес.

"Эти обвинения относятся к тому времени, когда я работал в мейнстриме, когда моё имя постоянно появлялось в газетах, когда я снимался в кино и, как я много писал в своих книгах, я вёл очень разгульный образ жизни, - продолжил он, добавив: Так вот, в эти времена у меня были беспорядочные половые связи, но абсолютно со всеми и всегда они были по обоюдному согласию. Я всегда был откровенен в этом вопросе, даже слишком. Так и сейчас - я говорю откровенно".

Брэнд также предположил, что эти сообщения являются частью организованной кампании, направленной на его дискредитацию. Он допустил, что таким образом ему мстят за многочисленные жёсткие высказывания.

Так, актёра критиковали за скептическое отношение к вакцинам от коронавируса и за то, что он браз интервью у скандальных персон, например, у Джо Рогана.

"Наблюдение за тем, как эта прозрачность и откровенность метастазируют в нечто криминальное (что я категорически отрицаю), заставляет меня задаться вопросом, нет ли здесь подводных камней", - сказал Брэнд.

Чем известен Рассел Брэнд

Обвинившие Брэнда женщины объяснили, что почувствовали себя готовыми рассказать свои истории только после того, как к ним обратились репортёры. Заявление в полицию они, как сообщается, пока не подавали.

Некоторые из них ссылались на то, что тот стал известен в интернет-пространстве как популяризатор здорового образа жизни.

В начале 2000-х годов Брэнд был успешным в Великобритании стендап-комиком. Его пригласили в качестве ведущего ток-шоу на канале Channel 4, а затем на радио BBC, где он только укреплял свою скандальную репутацию рискованными шутками.

Позже он перебрался в Голливуд, где снялся в таких фильмах, как "В пролёте", "Пенелопа", в ремейке "Артура". и других. Известности Брэнду добавил брак с американской поп-звездой Кэти Перри, который длился с 2010 по 2012 год. На его счету немало писательских трудов и довольно успешных музыкальных работ. Брэнд даже выступил на церемонии закрытия Летних Олимпийских игр в Лондоне, где исполнил битловский "I Am the Walrus".

В последние годы он стал активно интересоваться политикой, превратившись политического комментатора. Публикует на YouTube видеоролики для своих 6,6 млн. подписчиков на такие темы, как свобода личности и пандемия COVID-19.

Рассел Брэнд покидает театр "Трубадур Уэмбли Парк" после выступления James Manning/AP

Когда стало известно об обвинениях, Рассел Брэнд решил продолжить выступления в рамках своего турне.

В субботу вечером со сцены одного из лондонских залов, где собралось около 2 тысяч поклонников, он сказал: "Есть вещи, о которых я совершенно не могу говорить, и я надеюсь, что вы меня понимаете".

В начале концерта, проходившего в рамках его тура Bipolarisation, он вышел на сцену под песню "You Don't Own Me" - известный феминистский гимн 1960-х годов.

Выступление завершилось бурными аплодисментами, длившимися, по отзывам зрителей, несколько минут.