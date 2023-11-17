Известный рэпер P.Diddy обвинен в жестоком обращении и изнасилованиях его бывшей девушкой

By Euronews

Иск к певцу подала RnB-исполнительница Кэсси, она же Кассандра Вентура. Она заявила, что на протяжении более 10 лет Шон Комбс подвергал ее "жестокому обращению и безумным требованиям"

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Знаменитый рэпер Шон Комбс, более известный как Puff Daddy, P. Diddy или просто Diddy, обвиняется в "многолетнем сексуальном насилии и жестоком обращении".

Иск к певцу подала его бывшая девушка RnB-исполнительница Cassie, она же Кассандра Вентура.

Они познакомились в 2005 году, когда Вентуре было 19 лет, а Комбсу - 37.

Согласно иску, он "заманил ее в наркотический образ жизни", в том числе заставлял заниматься сексом с другими мужчинами, жестоко избивал и насиловал. Они расстались в 2018 году.

Адвокат Комбса решительно отверг эти обвинения, назвав их "оскорбительными и возмутительными".

P. Diddy, обладатель трех "Грэмми" - один из самых успешных рэп-исполнителей в истории. По данным журнала Forbes, он стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире в 2017 году.

У него семеро детей от четырех союзов.