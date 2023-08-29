Прокуратура Берлина прекратила расследование против вокалиста немецкой группы за недостатком доказательств обвинения.

В июне прокуратура Берлина начала расследование в отношении Тилля Линдеманна, вокалиста немецкой метал-группы Rammstein, в связи с обвинениями в "сексуальном насилии и распространении наркотиков".

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Однако во вторник было объявлено о том, что разбирательство прекращено из-за недостатка доказательств, которые могли бы подтвердить выдвинутые обвинения.

По информации издания Bild, "иски против певца были поданы не самими предполагаемыми жертвами, а третьими лицами, которые к процессу отношения не имели".

Летом более десятка женщин заявили, что их накачивали наркотиками и склоняли к сексуальным контактам с 60-летним Линдеманном на специально организованных для него вечеринках после концертов Rammstein. Некоторые даже говорили о применении насилия со стороны вокалиста.

Сам он неоднократно отрицал все обвинения в свой адрес. На прошлой неделе его адвокаты пригрозили "ответить на них соответствующими судебными действиями".

Скандал разразился после того, как 24-летняя фанатка из Северной Ирландии написала в социальных сетях, что на афтепати в Вильнюсе Линдеманн подмешал в её напиток наркотическое средство и предложил заняться сексом.

Далее последовал такой пост в её микроблоге: "Я хотела бы ещё раз прояснить ситуацию. Тилль НЕ прикасался ко мне. Он принял то, что я не хотела заниматься с ним сексом. Я никогда не утверждала, что он меня изнасиловал".

Участницы НКО по защите прав женщин проводят демонстрацию перед началом концерта Rammstein на стадионе Ванкдорф в Берноне 17 июня 2023 года AFP

Примеру Шелби Линн последовали многие другие девушки, поделившись подобным опытом в Twitter, Instagram и YouTube.

После шквала обвинительных свидетельств было совершено нападение на берлинскую штаб-квартиру рок-группы. Представители правоохранительных органов подтвердили, что активисты разбили окна в здании и нанесли на одну из стен надпись: "Нет сцены для преступников".

В преддверии июльских концертов Rammstein в немецкой столице петиция с требованием объявить группе бойкот и запретить выступления собрала более 75 тыс. подписей. Однако концерты всё же состоялись по расписанию, а сенатор Берлина по культуре Джо Чиало заявил, что хотя он и "на стороне жертв", но "юридических рычагов воздействия на ситуацию" не имеет.