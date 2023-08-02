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Певицу Лиззо обвиняют в сексуальных домогательствах

Лиззо
Лиззо Авторское право Amy Harris/2023 Invision
 Euronews

Более того, чернокожую артистку, пропагандирующую бодипозитив, обвиняют в расизме и фэтшейминге

Американскую певицу Лиззо обвиняют в сексуальных домогательствах и создании агрессивной рабочей атмосферы. Бывшие танцовщицы поп-звезды подали иск, заявив, что были вынуждены были участвовать в унизительных шоу и терпеть вмешательство в свою личную жизнь под угрозой увольнения.

Более того, чернокожую певицу пропагандирующую бодипозитив, обвинили и в расизме и фэтшейминге. Схожие обвинения выдвинуты и против руководительницы команды подтанцовки Лиззо.

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