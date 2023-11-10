"Дело таблоидов": судебная победа принца Гарри и Элтона Джона

Вторжение в частную жизнь: принц Гарри и другие истцы встретятся в суде с представителями таблоидов, которые намеревались закрыть дело.

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Принц Гарри выиграл очередную битву против британских таблоидов.

В пятницу Высокий суд Лондона отклонил ходатайство издателя газеты Daily Mail о прекращении производства о "грубом нарушении неприкосновенности частной жизни".

Это открывает путь для полноценного судебного разбирательства.

Герцог Сассекский и ещё шестеро британских селебрити, включая сэра Элтона Джона и актрису Элизабет Хёрли, подали многочисленные иски против Associated Newspapers (ANL), обвинив медиахолдинг, среди прочего, в слежке, незаконном сборе медицинской и финансовой информации, взломе гаджетов и прослушивании телефонов

Адвокаты ответчиков утверждали, что претензии были выдвинуты слишком поздно, законом для этого якобы предусмотрен шестилетний срок.

В решении суда говорится, что "противоправные действия" могли быть "скрыты" от истцов в течении долгого времени, и у истцов есть "реальная возможность" это доказать.