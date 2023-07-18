EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Культовый свитер принцессы Дианы уйдёт с молотка

Любимый свитер покойной принцессы Уэльской выставлен на аукцион.
Любимый свитер покойной принцессы Уэльской выставлен на аукцион. Авторское право AP Photo/Frank Augstein
 Alexander Kazakevich

Свитер с белыми овцами, среди которых прячется одна чёрная, будет продан в рамках аукциона "Иконы стиля" Sotheby’s.

Чёрная овца в окружении белых сородичей – легендарный свитер принцессы Дианы, которым она как бы намекала, что не чувствует себя "своей" в королевской семье, уйдёт с молотка.  

Онлайн-торги проведет в сентябре дом Sotheby's. Оценочная стоимость лота составляет от 50 до 80 тысяч долларов.   

Впервые Диана появилась на публике в этом дизайнерском свитере в июне 1981 года на одном из матчей по поло принца Чарльза, с которым она была помолвлена. 

На аукцион оригинал выставили сами владельцы бренда Warm & Wonderful. Обнаружив дыру на шерстяном изделии Диана, отправила его на починку, но дизайнеры подарили ей новую модель, теперь она хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Также по теме

На Лестер-сквер в Лондоне появится статуя Индианы Джонса

Курт Кобейн и принцесса Диана: как выглядели бы рано умершие знаменитости по версии ИИ?

Камилла с лошадиным лицом, изгнание с банкнот и череп Дианы: карикатуристы не пощадили Виндзоров

Великобритания Принцесса диана Аукцион Мода