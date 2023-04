Дело о плагиате: Эд Ширан дал показания в суде. Кого еще обвиняли в "музыкальных кражах"?

На этой неделе Эд Ширан дал показания в суде Нью-Йорка и отверг обвинения в том, что его популярная песня "Thinking Out Loud" является плагиатом композиции Марвина Гэя "Let's Get It On" 1973 года.

"Thinking Out Loud" - одна из самых популярных композиций Ширана; она занимала первые строчки чартов в 11 странах и набрала более миллиарда просмотров на YouTube.

32-летнего Ширана вызвали для дачи показаний в гражданском процессе наследники Эда Таунсенда, соавтора Марвина Гэя. Они обвинили британскую звезду в нарушении авторских прав, утверждая, что его хит 2014 года имеет "поразительное сходство" со знаменитым треком.

Эд Ширан

Одним из доказательств считается видео, сделанное поклонниками Ширана на концерте 2014 года, где тот исполняет обе песни. Адвокаты певца выступали против использования ролика в суде, однако судья не поддержал их. Юристы стороны обвинения называют это видео "признанием Ширана в плагиате". Певец заявил в суде, что лишь "миксует песни" на своих концертах.

_"Вы можете перейти от "Let It Be" к "No Woman No Cry" и так далее... _Я был бы идиотом, если бы стоял на сцене перед 20 000 человек и делал это", - ответил Ширан на обвинения в плагиате.

Вот эти песни. Вопиющее копирование или просто схожая аккордовая последовательность?

Судите сами:

Иск был подан в 2017 году, и ожидается, что судебное разбирательство продлится до двух недель. Это происходит в тот момент, когда певец готовится к североамериканскому туру и выпуску нового альбома.

История обвинений в плагиате

Эд Ширан не в первый раз сталкивается с исками о плагиате.

В 2016 году он участвовал в судебном разбирательстве по поводу песни "Photograph". Авторы песни Мартин Харрингтон и Том Леонард утверждали, что она слишком похожа на песню "Amazing", которую они написали для Мэтта Кардла, победителя конкурса The X Factor. Они предъявили Ширану иск на 20 миллионов долларов.

Дело было урегулировано в апреле того же года за нераскрытую сумму, после чего Ширан признался, что чувствует себя "замаранным", так как это "открыло шлюзы" для других музыкантов, которые попытаются подать подобные иски.

В 2022 году Ширан выиграл судебное разбирательство по поводу хита 2017 года Shape of You. Тогда его обвиняли в копировании песни 2015 года "Oh Why" Сами Чокри и Росса О'Донохью. Чокри заявил в суде, что чувствует себя "ограбленным" звездой и рассказал, что был потрясен, когда впервые услышал "Shape Of You" по радио.

"Хотя и присутствует сходство между фразами, есть и существенные различия", - отметил тогда судья, объявив Ширана невиновным в плагиате.

Судебные баталии по обвинению в плагиате

Случай Эда Ширана далеко не единичный.

Вот несколько наиболее заметных дел за последние годы - с приложением клипов, чтобы вы могли сами оценить сходство.

Artikal Sound System vs. Dua Lipa

В прошлом году певица Дуа Липа столкнулась с угрозой двух судебных исков по поводу авторских прав на ее хит 2020 года "Levitating".

Авторы песен Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер утверждают, что начало хита является "дубликатом" мелодии их песни 1979 года "Wiggle and Giggle All Night" и песни 1980 года "Don Diablo".

Регги-группа из Флориды Artikal Sound System также подала иск в прошлом году, утверждая, что "Levitating" близка к их треку 2017 года "Live Your Life".

Эти дела еще не рассмотрены.

3LW против Тейлор Свифт

Даже великой Тейлор Свифт не удалось избежать исков о плагиате.

В 2018 году ее обвинили в том, что песня "Shake it Off" была частично скопирована с песни 2001 года "Players Gon' Play" американской девичьей группы 3LW.

В обеих есть одинаковые фразы. Но суд постановил, что авторы песни 3LW, подавшие иск, не имеют права собственности на конкретные фразы.

Radiohead против Ланы Дель Рэй

В 2018 году Radiohead угрожали судебным иском американской певице Лане Дель Рэй из-за сходства между ее песней "Get Free" и первым хитом оксфордского квинтета "Creep". Позже объявила, что юридический спор закончен, дело до суда не дошло. По иронии судьбы, Radiohead были успешно обвинены в плагиате авторами песен Альбертом Хаммондом и Майком Хэзлвудом из-за сходства песни "Creep" с их "The Air That I Breathe", хитом 70-х годов для группы The Hollies. Хаммонд и Хейзлвуд числятся соавторами песни Creep.

Том Петти против Сэма Смита

Первый сингл Сэма Смита 2014 года "Stay with Me" пришелся не по вкусу Тому Петти. Он заявил, что песня Смита слишком похожа на его собственную "I Won't Back Down".

Тем не менее, Петти отнесся к этому с пониманием и назвал это "музыкальной случайностью, не больше и не меньше".

Спор был урегулирован во внесудебном порядке. Смиту пришлось пойти на уступки.