Ботеро под открытым небом: римский оммаж мастеру крупных форм

Буйство объёмных форм и смелого фигуративизма – восемь работ колумбийского скульптора Фернандо Ботеро (1932-2023) выставили на улицах и площадях итальянской столицы.

РЕКЛАМА

В Вечном городе появилась новая достопримечательность: восемь монументальных работ колумбийского скульптора Фернандо Ботеро, включая "Женщину, лежащую на боку" и другие объёмные фигуры с узнаваемыми формами, теперь можно увидеть на улицах и площадях итальянской столицы.

Проект курирует Лина Ботеро, дочь мастера, скончавшегося в сентябре прошлого года в возрасте 91 года.

"Ботеро всегда говорил, что он никогда не писал толстых женщин и не отливал их в бронзе, – отмечает один из устроителей выставки Лоренцо Дзикики. – Что его завораживало, так это объём. Это умение придавать объём приятным и привлекательным для нас формам, безусловно, делает его скульптором, ознаменовавшим двадцатый век".

"Ева" Фернандо Ботеро на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. AP Photo/Gregorio Borgia

Ботеро многое связывало с Италией. В молодости он путешествовал по Апеннинам, вдохновлялся старыми мастерами, такими как Микеланджело. У него также был дом в Тоскане.

Римлянке Донателле Пирас полюбился бронзовый "Кот" Ботеро.

"Прекрасно, что римская мэрия посвятила Ботеро эту выставку под открытым небом, чтобы все горожане могли насладиться его искусством и красотой его скульптур", – говорит она.

Собака и "Кошка" на римской площади Сан-Лоренцо-ин-Лучина, 20 июля 2024 года. AP Photo/Gregorio Borgia

Бронзовые скульптуры весом в несколько тонн можно увидеть в историческом центре города до начала октября. Римляне и туристы могут следовать по маршруту, разработанному городскими властями, чтобы увидеть все выставленные произведения колумбийского мэтра.