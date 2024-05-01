By Euronews и AP

В Лондоне открылась выставка, посвященная последним десятилетиям жизни и творчества Микеланджело. Плодовитый художник продолжал создавать вплоть до последних дней своей жизни.

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Микеланджело - это прежде всего росписи Сикстинской капеллы и статуя Давида, сегодня находящаяся в галерее флорентийской Академии.

Открывшаяся в Британском музее выставка посвящена другому периоду его жизни: зрелым и последним годам. Экспозиция охватывает три десятилетия: от 50-ти лет до кончины художника (он ушёл из жизни на 89-м году).

По мнению критиков, публике стоит обратить внимание на несколько редких экспонатов. В первую очередь: двухметровую Эпифанию, выставленную на всеобщее обозрение впервые с тех пор, как в 2018 году началась её реставрация. Это одно из крупнейших произведений эпохи Возрождения, сохранившихся на бумаге, отмечают эксперты. Религиозная иконография играет огромную роль в экспозиции, возможно, отражая веру художника и его размышления о собственной смертности.

Многие люди, думая о Микеланджело, вспоминают его ранние работы: статую Давида, потолок Сикстинской капеллы. Многие забывают, что он продолжал работать до 89 лет! Более поздние работы показывают его совсем с другой стороны - гораздо более интроспективным, более вдумчивым. Мы всё больше узнаём о нем как о человеке, который, становясь старше, пытается оценить, хорошо ли он прожил жизнь, и размышляет над аспектами веры, которая, как он надеется, приведёт его к спасению Сара Воулз ведущий куратор

Посетители Смогут увидеть ранние наброски некоторых из его знаменитых работ, например, эскизы фигур, которые в конечном итоге появятся на фреске "Страшный суд" в алтаре Сикстинской капеллы.

Выставлены и рисунки черным мелом и свинцово-белыми красками, сделанные десятилетия спустя, незадолго до смерти. Они показывают, как с возрастом менялся стиль Микеланджело.

Представленные в экспозиции письма дают представление о жизни Микеланджело за пределами искусства. Он пишет своему племяннику Леонардо Буонарроти, чтобы поблагодарить за вино, присланное с семейной фермы.

Еще одно трогательное письмо написано приближённым художника Даниэле да Вольтерра, в котором тот призывает Леонардо как можно скорее навестить своего больного дядю. Письмо датировано 14 февраля, за четыре дня до смерти Микеланджело. Его племянник не успел...

Иногда Микеланджело мог быть довольно трудным человеком. Мы многое знаем о нём, у нас сохранилось в общей сложности 500 его писем. На выставке мы рассказываем о его дружбе с Томазо де Кавальери и Витторией Колонной, которые побудили его написать для них стихи и сделать действительно красивые рисунки, отражающие их общие интересы. Мы также включили несколько писем, которые он написал племяннику, неоднократно становившемуся жертвой его темперамента Сара Воулз куратор выставки в Британском музее

Полюбоваться на работы позднего Микеланджело можно в лондонском Британском музее до 28 июля.