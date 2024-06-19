By Elise Morton

Biennale Gherdëina ждет любителей искусства уже в 9 раз. От жука верхом на лошади до подземного леса - эти произведения искусства, представленные на биеннале Gherdëina в итальянских Доломитовых Альпах, приглашают к размышлениям о связи человека и природы.

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Арт-слет Biennale Gherdëina, проводимый уже в девятый раз, принимает свыше 30 художников и коллективов, чьи работы и перформансы взаимодействуют с природной средой Доломитовых Альп, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Проект 2024 года, организованный Лоренцо Джусти, итальянским историком и куратором, и его помощницей Мартой Папини, формулирует тему необычно. "Парламент сурков" - отсылка к древней легенде о благотворном союзе на этой земле человека и грызунов... В этом году фестиваль отмечает культурные связи между Доломитами и Средиземноморьем, отсюда - разнообразие художников самых разных направлений не только из Европы, но и из Северной Африки и Ближнего Востока. Мы представляем некоторые работы.

Диана Поликарпо: Фонтан (2024)

Расположенный на холме местный замок стал обрамлением для нескольких произведений искусства, участвующих в Биеннале, в том числе и для фонтана Дианы Поликарпо, размещенного во внутреннем дворе.

Работа Дианы Поликарпо. Commissioned by Biennale Gherdëina 9. Photo by Tiberio Sorvillo

Бесплотная скульптура, как бы прорастающая из камня, вдохновлена формой плотоядной губки со дна океана. Олицетворяя тонкое переплетение тем феминизма и фольклора, скульптура дополнена экспериментальной аудиокомпозицией, объединяющей вербальное и невербальное звучание.

Надя Кааби-Линке: Гриб (2024)

"Когда пойдете [в лес], смотрите на землю. Вы увидите, что корни действительно очень крупные, заметные", - говорит Надя Кааби-Линке. Вдохновившись падением деревьев в результате летних бурь, художница из Туниса и Берлина украинского происхождения превратила подвал в центре Ортизеи в подземный лес: корни деревьев будто выходят из земли, пробиваясь сквозь бетон; лес отвоевывает городское пространство как свое собственное.

Корни, прорастающие в структуре здания. Photo by Tiberio Sorvillo

"Я хотела создать произведение на стыке культуры и природы, хотела, чтобы корни росли прямо в структуре здания", - говорит мастер, призывая посетителей оставаться внутри подольше, чтобы их глаза привыкли к темноте. "Природа не плоха и не хороша, она просто есть", - размышляет Кааби-Линке. - Наше дело - просто быть с ней, найти свой способ существования".

Юлиус фон Бисмарк: Жук на лошади (2024)

Скульптура немецкого художника Юлиуса фон Бисмарка "Жук на лошади" гордо возвышается в центре Ортизеи. Герой необычен: он - что-то среднее между человеком и короедом, существом, которое проникает внутрь деревьев и разрушает их.

Короед на лошади. Photo by Tiberio Sorvillo

Этот лесной вредитель стал причиной исчезновения целых массивов леса в Доломитовых Альпах. "Он - посол животных или других, отличных от человека существ, которые чему-то нас учат", - объясняет фон Бисмарк.

Коллектив Atelier dell'Errore: Альпийский парус (2024) и Мармотолоид (2024)

Реагируя на тему слета, "Парламент сурков", арт-коллектив Atelier dell'Errore из Реджо-Эмилии преобразил офисное пространство Биеннале, разместив там "мармоттолоидов" - футуристических существ с ярко выраженным панк-настроением, причем у каждого - своя история.

Фантастический сурок. Photo by Tiberio Sorvillo

Еще эта группа художников показала свой "Альпийский парус" на фонарном столбе перед штаб-квартирой Биеннале. В работе задействован материал, напоминающий термоодеяла, которые берут в путь мигранты Средиземноморья. Здесь же он представлен в виде паруса - как метафора надежды и отсылка к морю, сформировавшему Доломитовые Альпы 250 миллионов лет назад.

Нассим Азарзар - Край леса (2024)

Разработав визуальный язык этой работы во время длительных исследований в Марокко, Нассим Азарзар сочетает североафриканские формы и цвета с пейзажами и фольклором Доломитовых Альп в своей поразительной фреске на фасаде исторического отеля Ladinia.

Фреска на стене отеля - отсылка к Марокко. Photo by Tiberio Sorvillo

Азарзар, чьи родители приехали в Европу с севера Африки, украсил здание абстрактной росписью, напоминающей марокканскую мозаику - каждая нарисованная часть имеет собственную историю, а в совокупности фреска передает глубокую связь между людьми, природой и вселенной.

Лоран Ле Донф - снежные совы, крокодил, улитка (2024)

Когда ходите в дверь офиса Биеннале, ждите неожиданного зрелища: это - нечто среднее между сказочным лесом и кладбищем домашних животных. В работе Лорана Ле Дёнффа Chouette des neiges, Crocodile, Escargot использованы кора деревьев, мох, растения и саженцы, создающие в вестибюле очаровательный тайный сад, украшенный памятниками снежной сове, крокодилу и улитке. Как объясняет Ле Дёнфф, он работал в технике "рокайль", при которой камень обрабатывается так, что становится похожим на дерево. Это - привет принимающей стороне, коммунне Валь- Гардена, известной традициями резьбы по дереву.

Кладбище редких видов животных. Installation with Concrete Sculptures, Earth, Tree Bark, Dead Leaves, Moss and Various Species of green Plants and Saplings. Variable Dimensions. Courtesy of the Artist and Semiose, Paris. Photo by Tiberio Sorvillo

Ингела Ирман - Сначала пришел океан (2024)

Высоко на горном плато шведская художница Ингела Ирман представляет единственную на фестивале инсталляцию прямо посреди природного массива.

В ее проекте First Came the Ocean стволы и ветви поваленных деревьев, ставших жертвами недавних бурь и эпидемии короеда, образуют скелет морского животного - еще одна отсылка к морскому прошлому региона.

Когда-то здесь был океан... Photo by Tiberio Sorvillo

Рут Бераха - Небо и жестокие (2024)

Звуковую инсталляцию Рут Бераха Il Cielo è Dei Violenti трудно проиллюстрировать. Эта иммерсивная аудиоработа, созданная в сотрудничестве с местным орнитологом, представлена на Биеннале в заброшенном театральном зале.

Инсталляция начинается в темноте с идиллического пения птиц, сменяющегося их криком, который переходит в неистовую, почти яростную какофонию с биением крыльев. Такое антиутопическое крещендо - реалистичное напоминание о силе природы.

Девятый сезон Biennale Gherdëina: "Парламент сурков" продлится до 1 сентября 2024 года на площадках в городах Ортизеи, Понтивез и Сельва-Валь-Гардена.