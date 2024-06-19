Biennale Gherdëina ждет любителей искусства уже в 9 раз. От жука верхом на лошади до подземного леса - эти произведения искусства, представленные на биеннале Gherdëina в итальянских Доломитовых Альпах, приглашают к размышлениям о связи человека и природы.
Арт-слет Biennale Gherdëina, проводимый уже в девятый раз, принимает свыше 30 художников и коллективов, чьи работы и перформансы взаимодействуют с природной средой Доломитовых Альп, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Проект 2024 года, организованный Лоренцо Джусти, итальянским историком и куратором, и его помощницей Мартой Папини, формулирует тему необычно. "Парламент сурков" - отсылка к древней легенде о благотворном союзе на этой земле человека и грызунов... В этом году фестиваль отмечает культурные связи между Доломитами и Средиземноморьем, отсюда - разнообразие художников самых разных направлений не только из Европы, но и из Северной Африки и Ближнего Востока. Мы представляем некоторые работы.
Диана Поликарпо: Фонтан (2024)
Расположенный на холме местный замок стал обрамлением для нескольких произведений искусства, участвующих в Биеннале, в том числе и для фонтана Дианы Поликарпо, размещенного во внутреннем дворе.
Бесплотная скульптура, как бы прорастающая из камня, вдохновлена формой плотоядной губки со дна океана. Олицетворяя тонкое переплетение тем феминизма и фольклора, скульптура дополнена экспериментальной аудиокомпозицией, объединяющей вербальное и невербальное звучание.
Надя Кааби-Линке: Гриб (2024)
"Когда пойдете [в лес], смотрите на землю. Вы увидите, что корни действительно очень крупные, заметные", - говорит Надя Кааби-Линке. Вдохновившись падением деревьев в результате летних бурь, художница из Туниса и Берлина украинского происхождения превратила подвал в центре Ортизеи в подземный лес: корни деревьев будто выходят из земли, пробиваясь сквозь бетон; лес отвоевывает городское пространство как свое собственное.
"Я хотела создать произведение на стыке культуры и природы, хотела, чтобы корни росли прямо в структуре здания", - говорит мастер, призывая посетителей оставаться внутри подольше, чтобы их глаза привыкли к темноте. "Природа не плоха и не хороша, она просто есть", - размышляет Кааби-Линке. - Наше дело - просто быть с ней, найти свой способ существования".
Юлиус фон Бисмарк: Жук на лошади (2024)
Скульптура немецкого художника Юлиуса фон Бисмарка "Жук на лошади" гордо возвышается в центре Ортизеи. Герой необычен: он - что-то среднее между человеком и короедом, существом, которое проникает внутрь деревьев и разрушает их.
Этот лесной вредитель стал причиной исчезновения целых массивов леса в Доломитовых Альпах. "Он - посол животных или других, отличных от человека существ, которые чему-то нас учат", - объясняет фон Бисмарк.
Коллектив Atelier dell'Errore: Альпийский парус (2024) и Мармотолоид (2024)
Реагируя на тему слета, "Парламент сурков", арт-коллектив Atelier dell'Errore из Реджо-Эмилии преобразил офисное пространство Биеннале, разместив там "мармоттолоидов" - футуристических существ с ярко выраженным панк-настроением, причем у каждого - своя история.
Еще эта группа художников показала свой "Альпийский парус" на фонарном столбе перед штаб-квартирой Биеннале. В работе задействован материал, напоминающий термоодеяла, которые берут в путь мигранты Средиземноморья. Здесь же он представлен в виде паруса - как метафора надежды и отсылка к морю, сформировавшему Доломитовые Альпы 250 миллионов лет назад.
Нассим Азарзар - Край леса (2024)
Разработав визуальный язык этой работы во время длительных исследований в Марокко, Нассим Азарзар сочетает североафриканские формы и цвета с пейзажами и фольклором Доломитовых Альп в своей поразительной фреске на фасаде исторического отеля Ladinia.
Азарзар, чьи родители приехали в Европу с севера Африки, украсил здание абстрактной росписью, напоминающей марокканскую мозаику - каждая нарисованная часть имеет собственную историю, а в совокупности фреска передает глубокую связь между людьми, природой и вселенной.
Лоран Ле Донф - снежные совы, крокодил, улитка (2024)
Когда ходите в дверь офиса Биеннале, ждите неожиданного зрелища: это - нечто среднее между сказочным лесом и кладбищем домашних животных. В работе Лорана Ле Дёнффа Chouette des neiges, Crocodile, Escargot использованы кора деревьев, мох, растения и саженцы, создающие в вестибюле очаровательный тайный сад, украшенный памятниками снежной сове, крокодилу и улитке. Как объясняет Ле Дёнфф, он работал в технике "рокайль", при которой камень обрабатывается так, что становится похожим на дерево. Это - привет принимающей стороне, коммунне Валь- Гардена, известной традициями резьбы по дереву.
Ингела Ирман - Сначала пришел океан (2024)
Высоко на горном плато шведская художница Ингела Ирман представляет единственную на фестивале инсталляцию прямо посреди природного массива.
В ее проекте First Came the Ocean стволы и ветви поваленных деревьев, ставших жертвами недавних бурь и эпидемии короеда, образуют скелет морского животного - еще одна отсылка к морскому прошлому региона.
Рут Бераха - Небо и жестокие (2024)
Звуковую инсталляцию Рут Бераха Il Cielo è Dei Violenti трудно проиллюстрировать. Эта иммерсивная аудиоработа, созданная в сотрудничестве с местным орнитологом, представлена на Биеннале в заброшенном театральном зале.
Инсталляция начинается в темноте с идиллического пения птиц, сменяющегося их криком, который переходит в неистовую, почти яростную какофонию с биением крыльев. Такое антиутопическое крещендо - реалистичное напоминание о силе природы.
Девятый сезон Biennale Gherdëina: "Парламент сурков" продлится до 1 сентября 2024 года на площадках в городах Ортизеи, Понтивез и Сельва-Валь-Гардена.