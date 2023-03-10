"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке: у каких стран больше всего статуэток?

В этом году картины четырёх европейских режиссёров номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Какие страны были наиболее успешными в этой номинации за всю историю престижной награды?
Италия – несомненный европейский лидер по количеству золотых статуэток. Несмотря на то, что в новом столетии только один итальянский фильм ("Великая красота" Паоло Соррентино, 2014) получил "Оскар", во времена Висконти, Феллини и Антониони фильмы с Апеннин всегда были в числе фаворитов. В общей сложности итальянцы взяли 14 наград и 32 раза попадали в список номинантов.
Франция обошла Италию по количеству номинаций (41), но побеждали французы лишь 12 раз. Последний "Оскар" родина кинематографа получила 30 лет назад – в 1993 году награду вырвала картина "Индокитай" Режиса Варнье.
В рейтинге побед Япония расположилась на третьей строчке (5). В прошлом году награду киноакадемии США завоевала картина "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути. Первые три "Оскара" Япония получила ещё в первые годы вручения премии.
Изначально премия "Оскар" за лучший иностранный фильм была почётной наградой, которая присуждалась не на конкурентной основе, а по усмотрению Совета управляющих Американской академии кинематографических искусств и наук, но в 1957 году номинация впервые стала состязательной.
Испания и Дания четырежды побеждали в престижной номинации. В общей сложности 20 испанских и 14 датских фильмов попадали в шорт-лист претендентов на кинопремию.
Швеция – особый случай, поскольку все три победы в номинации королевству принёс один и тот же режиссёр – легендарный Ингмар Бергман. Всего шведские фильмы получили 16 номинаций, 10 из них – картины Бергмана.
Российские фильмы завоевали четыре статуэтки, три их них относятся ещё к советскому периоду ("Война и мир" Сергея Бондарчука, советско-японская картина "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова). В 1994 году Никита Михалков получил "Оскара" за картину "Утомлённые солнцем".
Только две иностранные картины не на английском языке были удостоены "Оскара" в категории "Лучший фильм года": французская драма "Артист" Мишеля Хазанавичуса (2012), снятая в стилистике немого кино, и южнокорейская сатирическая комедия "Паразит" Пон Чжун Хо (2020).
В этом году внимание европейской публики приковано к немецкому антивоенному фильм "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера по одноимённому роману Эриха Марии Ремарка. Картина получила 9 номинаций, в том числе в категориях "Лучший фильм года" и "Лучший фильм на иностранном языке". Американская экранизация известного романа была удостоена золотой статуэтки за лучший фильм в 1930 году. Сможет ли Бергер повторить успех предшественника?