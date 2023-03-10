"Оскар" за лучший фильм на иностранном языке: у каких стран больше всего статуэток?

В этом году картины четырёх европейских режиссёров номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Какие страны были наиболее успешными в этой номинации за всю историю престижной награды?

Италия – несомненный европейский лидер по количеству золотых статуэток. Несмотря на то, что в новом столетии только один итальянский фильм ("Великая красота" Паоло Соррентино, 2014) получил "Оскар", во времена Висконти, Феллини и Антониони фильмы с Апеннин всегда были в числе фаворитов. В общей сложности итальянцы взяли 14 наград и 32 раза попадали в список номинантов.

"И "Оскар" достается...Роберто!" – 21 марта 1999 года Софи Лорен объявила победителя в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Им стал режиссёр картины "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи.

Франция обошла Италию по количеству номинаций (41), но побеждали французы лишь 12 раз. Последний "Оскар" родина кинематографа получила 30 лет назад – в 1993 году награду вырвала картина "Индокитай" Режиса Варнье.

В рейтинге побед Япония расположилась на третьей строчке (5). В прошлом году награду киноакадемии США завоевала картина "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути. Первые три "Оскара" Япония получила ещё в первые годы вручения премии.

Изначально премия "Оскар" за лучший иностранный фильм была почётной наградой, которая присуждалась не на конкурентной основе, а по усмотрению Совета управляющих Американской академии кинематографических искусств и наук, но в 1957 году номинация впервые стала состязательной.

Испания и Дания четырежды побеждали в престижной номинации. В общей сложности 20 испанских и 14 датских фильмов попадали в шорт-лист претендентов на кинопремию.

Фильм Томаса Винтерберга "Ещё по одной" одержал победу в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 2021 году

Швеция – особый случай, поскольку все три победы в номинации королевству принёс один и тот же режиссёр – легендарный Ингмар Бергман. Всего шведские фильмы получили 16 номинаций, 10 из них – картины Бергмана.

Российские фильмы завоевали четыре статуэтки, три их них относятся ещё к советскому периоду ("Война и мир" Сергея Бондарчука, советско-японская картина "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова). В 1994 году Никита Михалков получил "Оскара" за картину "Утомлённые солнцем".

Только две иностранные картины не на английском языке были удостоены "Оскара" в категории "Лучший фильм года": французская драма "Артист" Мишеля Хазанавичуса (2012), снятая в стилистике немого кино, и южнокорейская сатирическая комедия "Паразит" Пон Чжун Хо (2020).

В этом году внимание европейской публики приковано к немецкому антивоенному фильм "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера по одноимённому роману Эриха Марии Ремарка. Картина получила 9 номинаций, в том числе в категориях "Лучший фильм года" и "Лучший фильм на иностранном языке". Американская экранизация известного романа была удостоена золотой статуэтки за лучший фильм в 1930 году. Сможет ли Бергер повторить успех предшественника?