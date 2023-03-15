Амели Пулен – символ "вечной" Франции или шпионка КГБ?

Почти 22 года назад на экраны вышел фильм "Невероятная судьба Амели Пулен" – парижская романтическая сказка, ставшая символом "культурной исключительности" Франции, которой, казалось бы, удастся сохранить свой неустаревающий шарм, несмотря на глобализацию.

Картина Жан-Пьера Жёне не взяла ни одной "оскаровской" статуэтки, но обрела миллионы поклонников по всему миру, а музыкальные композиции Яна Тьерсена до сих пор исполняются во всех общественных местах, где установлено пианино, например, на вокзалах.

В 2001 году "Амели" был самым кассовым фильмом во Франции, но с тех пор на "национальное достояние" регулярно совершаются нападки. Одни недоброжелатели называют картину "стилевым экзерсисом", лишённым глубокого смысла, другие указывают на бесчисленные эстетические клише и ставят автору в вину превращение Монмартра в Диснейленд.

Тем не менее даже циники, киноснобы и другие поклонники "новой волны" не могли предвидеть такого поворота сюжета.

В короткометражке под названием "Настоящая история Амели Пулен" Жан-Пьер Жёне признался: Амели – не добросердечная официантка из кафе-брассери "Две мельницы", которая так многим полюбилась. На самом деле она шпионка, завербованная КГБ (да простят автору этот анахронизм).

В 6-минутном ролике режиссёр представил культовые сцены фильма в новом свете: в мешке с фасолью, оказывается, были спрятаны рубли, а под сахарной корочкой не просто крем-брюле, а десерт с цианидом. Юмористическое разоблачение Амели ещё раз доказывает, что фильм создаётся именно за монтажным столом, а разные кадры могут быть переосмыслены для создания нового сценария.

После "Амели" Жёне снял "Долгую помолвку" (2004) и "сатиру на международную торговлю оружием" – "Неудачники" (2009). Обе картины нашли свою публику, но не могли сравниться с успехом первых фильмов "Деликатесы", "Город потерянных детей" и, конечно же, "Амели".

Его экранизация книги Рейфа Ларсена "Невероятное путешествие мистера Спивета" (2013) больше понравилась критикам, чем зрителям, и режиссёру было трудно найти финансирование для новых проектов.

После почти десятилетнего перерыва Жёне выпустил в прошлом году научно-фантастическую комедию "Большой баг" на стриминговой платформе Netflix.

Новая короткометражка напомнила о том, какое место занимает "Амели" в карьере Жан-Пьера Жёне, и, быть может, посеяла сомнения в фанатах и заставила их получше присмотреться к персонажу Одри Тоту и её странной улыбке.