От "Белфаста" до "Руки бога": европейцы поборются за "Оскар"

Церемония "Оскар" пройдет в Лос Анджелесе в воскресенье 27 марта. За победу в престижных номинациях поборются многие европейские картины, особое место среди претендентов на золотую статуэтку, как и всегда, занимает британское кино.

Награда за лучший фильм может достаться британо-ирландскому режиссеру Кеннету Брана, которого уже 8 раз номинировали на Оскар. Картина Брана "Белфаст" повествует о его родном городе, который стал театром вооруженного конфликта между католикам и и протестантами Ольстера. Черно-белый фильм уже получил ряд кинопремий, таких, как "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Оливия Колман может получить второй в своей карьере "Оскар" за лучшую женскую роль. Драма "Незнакомая дочь" Мэгги Джилленхол по роману итальянской писательницы Элены Ферранте повествует о несчастливом материнстве и сожалениях главной героине на фоне идиллических пейзажей Эгейского моря.

Конкуренцию британке составит Пенелопа Круз, сыгравшая в картине "Параллельные матери" Педро Альмодавара. Испанский фильм также выдвинут в номинации за лучшую музыку. Автор оригинального саундтрека –композитор Альберто Иглесиас.

Главным фаворитом в номинации "Оскар" за лучшую мужскую роль стал британец Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в психологическом вестерне "Власть пса" культовой австралийки Джейн Кэмпион.

Неожиданностью для кинокритиков стала номинация на премию "Оскар" в трёх категориях – "Фильм на иностранном языке", "Анимационный полнометражный фильм" и "Документальный полнометражный фильм" датского фильма "Побег" режиссера Йонаса Поэра Расмуссена об истории афганского беженца, успешно построившего свою жизнь в Дании.

Норвежская картина "Худший человек на свете" Йоакима Триера претендует на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Фильм в 12 частях повествует об истории любви и эмансипации на фоне меланхоличных пейзажей Осло.

Среди пяти финалистов категории "лучший фильм на иностранном языке" три европейца: кроме скандинавов Триера и Расмуссена за награду поборется итальянец Паоло Сорентино. Автор "Великой красоты" и сериала "Молодой папа", снял фильм "Рука бога" – историю взросления молодого неаполитанца Фабьетто для стриминговой платформы Netflix.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.