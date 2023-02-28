Режиссер "Треугольника печали" Рубен Эстлунд возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Знаменитый шведский режиссер Рубен Эстлундназначен председателем жюри предстоящего Каннского кинофестиваля.

Впервые в истории эту почетную должность занимает последний обладатель "Золотой пальмовой ветви". В прошлом году главный приз Канн достался его сатирической драме "Треугольник печали".

Эта престижная награда у Эстлунда не единственная — в 2017 году лучшим был признан его фильм "Квадрат", а тремя годами ранее его работу "Форс-мажор" жюри отметило в программе "Особый взгляд".

По словам режиссера, он "счастлив, горд и растроган" тем, что удостоился этой чести. Эстлунд станет первым председателем жюри шведского происхождения с 1973 года — тогда его возглавила актриса Ингрид Бергман.

На "Золотую пальмовую ветвь" в этом году претендуют около 20 фильмов. Фестиваль пройдет с 16 по 27 мая.