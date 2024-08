Новое предложение компании Wizz Air вызвало большой ажиотаж в авиационной отрасли, но важно прочитать мелкий шрифт, прежде чем подписываться на него.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, признанная худшей в 2024 году (по версии потребительской группы Which?), объявила о запуске оригинальной услуги. Она предлагает неограниченное количество полётов для тех, кто подпишется.

До 16 августа годовой абонемент обойдется вам в 499 евро, затем подорожает до 599-ти. Покупателям предлагается летать "везде, где захочется" по ознакомительной цене в течение ограниченного времени: международная сеть компании насчитывает до 950 маршрутов по Европе, Северной Африке, Ближнему Востоку и Азии.

Как будет работать схема - и есть ли в ней подвох?

Как и в случае с любой подпиской, важно проверить мелкий шрифт внизу, прежде чем спешить подписаться.

Несмотря на то, что предложение Wizz Air на бумаге является отличным соотношением цены и качества, дешёвые цены на билеты этой бюджетной авиакомпании означают, что владельцы абонемента будут рассматриваться как пассажиры, часто летающие рейсами данной авиакомпании.

Хотя весь маршрут технически открыт для всех владельцев абонементов, бронировать билеты можно только за 72 часа до вылета, а значит путешественникам, прилетевшим в последнюю минуту, место не будет гарантировано, отмечают специалисты.

Осенью этого года вступит в силу система въезда/выезда ЕС (EES), и предложение Wizz Air может вступить с ней в противоречие, поскольку авиакомпании - под угрозой штрафа - должны будут предоставлять информацию о пассажирах за 48 часов до вылета. Из-за жестких временных рамок эта система также не подходит для тех, кто любит планировать всё заранее.

Помимо абонентской платы, владелец проездного документа должен будет заплатить 9,99 евро за каждый рейс в качестве дополнительной платы перед поездкой.

Стоимость провоза багажа и выбора места также не включены и могут составить от нескольких евро до сотни, в зависимости от веса багажа и сезона путешествия, предупреждают эксперты.

Сэкономит ли вам деньги абонемент all-you-can-fly?

Если вам всё же удастся в полной мере использовать абонемент, то вы сможете значительно сэкономить, особенно в пик сезона и при наличии свободных мест.

Так, в настоящее время "горящий" билет туда-обратно в Стамбул обойдется вам в 250 евро, то есть две такие поездки означают, что абонемент себя окупил.

Если же вас не интересует возможность неограниченных полётов, Wizz Air предлагает вариант Multipass, он оплачивается ежемесячно. В этом случае рейсы необходимо бронировать за пять дней до вылета; обслуживаются, в основном, Австрия, Болгария, Кипр, Венгрия, Румыния, Великобритания, ОАЭ, Албания, Польша и Италия.

Месячная цена варьируется от €34,99 до €64,99 в зависимости от страны, из которой вы летите. Каждый месяц предлагается перелет в одну сторону по всем международным направлениям. Несмотря на ежемесячную оплату, каждая из этих подписок рассчитана на год.

A Wizz Air flight takes off from London Luton Airport AP Photo/MTI, Zsolt Czegledi/File

Являются ли схемы неограниченных полетов шагом назад в плане экологичности?

Wizz Air три года подряд демонстрировала наихудшие показатели пунктуальности, по данным Управления гражданской авиации (CAA). Но это не помешало ей оставаться "Самой устойчивой бюджетной авиакомпанией" четыре года подряд, по классификации World Finance Sustainability Awards.

Обозреватели не исключают, что компания может потерять это звание, поскольку защитники окружающей среды уже выразили свое недовольство новой схемой, поощряющей непрерывные полёты.

Решение Wizz Air запустить абонементную услугу "летай сколько влезет" в разгар климатического кризиса, "это все равно что добавить дров в горящий костер", - заявила Euronews Travel Ханна Лоуренс, представительница группы кампаний Stay Grounded. По её мнению, это показывает, что авиаотрасль "не намерена сокращать выбросы СО2 и ей нельзя доверять".

Пока Wizz Air пытается увеличить свою прибыль, именно те, кто никогда не садился в самолет, будут нести тяжкое бремя изменения климата из-за выбросов, которые будут производить эти рейсы Ханна Лоуренс представительница группы кампаний Stay Grounded

Stay Grounded призвала к срочному запрету программ для часто летающих пассажиров, введению на них налога и инвестициям в наземный транспорт, "чтобы избежать тяжелейших последствий климатического коллапса".

В ответ на критику представитель Wizz Air заявил Euronews Travel, что многие из опасений беспочвенны, когда речь идёт об их бизнес-модели.

Новый продукт... фактически способствует максимизации коэффициента загрузки в последние 72 часа перед полетом. Высокий коэффициент загрузки является важнейшим фактором эффективности и ведет к снижению интенсивности выбросов руководство Wizz Air

Wizz Air "гордится тем, что у нее самый низкий уровень выбросов углекислого газа среди наших авиакомпаний-конкурентов", - добавляет пресс-секретарь, ставя в заслугу инвестиции в топливосберегающие технологии, поддержание молодого возраста флота и минимизацию пересадок.

Авиакомпания намерена сократить выбросы CO2 на 25% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

Что Wizz Air - об услуге подписки

Несмотря на критику в адрес Wizz Air, эта авиакомпания является одной из самых загруженных в Европе. В прошлом году их самолеты перевезли около 60 миллионов пассажиров, что на 17 миллионов больше, чем British Airways.

"Мы рады первыми представить этот уникальный абонемент для путешественников в Европе", - говорит представитель Wizz Air Сильвия Москера. "Абонемент предоставит клиентам сотни вариантов спонтанных путешествий по фиксированной цене, что даст им свободу летать в любое удобное время, не переплачивая".

На своем сайте авиакомпания добавляет: "Как только вы успешно оплатите подписку Wizz All You Can Fly, вы сразу же сможете начать бронировать свои рейсы".

Несмотря на то, что абонемент уже поступил в продажу, воспользоваться им можно будет только 25 сентября.

Хотя пока неясно, сколько человек уже воспользовались - или воспользуются - предложением, на данный момент доступно всего 10 000 абонементов. Их количество может быть ограничено в зависимости от страны и аэропорта.

После приобретения одного из абонементов у вас есть две недели, чтобы изменить свое решение, прежде чем вы будете привязаны к нему на год.

Более подробную информацию и условия можно найти на сайте Wizz Air здесь.