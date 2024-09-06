Италия: посещение фонтана Треви может стать платным

By Euronews

Власти Рима обсуждают возможность введения платы за посещение фонтана Треви. Вероятная стоимость билета составит один евро.

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Вход на римскую площадь, где находится фонтан Треви, может стать платным. Власти итальянской столицы заявили, что рассматривают такую возможность ради сокращения количества посетителей и развития "устойчивого туризма".

Предполагается, что цена билета для туристов составит один евро, а жители Рима смогут посещать достопримечательность как раньше, бесплатно.

"Если вы собираетесь сделать вход платным, то, по-моему, оно того не стоит. Это же такая красота: столько людей, приехавших со всего мира, а вы собираетесь заставить их платить? Не думаю, что это хорошая идея", — говорит турист из Испании Сам Муньос.

"Неправильно платить налог, чтобы увидеть это. Это принадлежит всем. Люди, у которых нет евро, не должны платить", — считает турист из Канады Сильвио Лучани.

Власти Рима утверждают, что цель нововведения — не заработать, а лучше контролировать толпы туристов. Каждый год в столицу Италии приезжают около 35 млн человек.

"К фонтану Треви можно подойти с четырех точек, так как вы будете платить? Как это будет работать? Власти Рима это объяснят? Стоит ли затевать всю эту суету ради одного евро? Я так не думаю", — говорит Мария, менеджер в магазине неподалеку.

"Это историческое наследие, которое нужно сохранить, а эта площадь не такая большая. Это маленькая площадь. Нужно установить квоту, чтобы заставить туристов платить за вход, пусть даже бросить монетку", — согласна с предложением властей Рима фармацевт из ближайшей аптеки Даниэла.

Окончательное решение пока не принято.