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Россия проводит масштабные военно-морские учения "Океан-2024" с участием боевых кораблей КНР

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews
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Президент РФ Владимир Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений и заявил, что Россия должна быть "готова к любому развитию событий".

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Во вторник Россия начала совместные с Китаем военно-морские учения в Японском море. Это часть масштабных учений "Океан-2024", в рамках которых пройдут военно-морские учения в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

"Цель учений - детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений ВМФ и ВКС, определить слаженность их действий", - сказал Путин, обращаясь к военнослужащим, принимающим участие в учениях.

"Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами. Сегодня – в условиях роста геополитической напряжённости в мире – это особенно важно", - добавил он.

Российский лидер обвиняет Соединенные Штаты в "провоцировании гонки вооружений".

"Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Путин, подчеркнув, что "Россия должна быть готова к любому развитию ситуации“.

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Российский лидер отметил, что военно-морские учения "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября, являются крупнейшими за последние три десятилетия.

По данным Министерства обороны РФ, в учениях задействовано более 90 тысяч военнослужащих, более 400 боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, 120 самолетов и вертолетов.

В маневрах задействованы три корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая.

Начавшиеся стратегические командно-штабные учения РФ "Океан-2024" не представляют угрозы Соединенным Штатам и другим странам НАТО, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Правительство Японии внимательно следит за этими учениями, а также за совместной активностью РФ и КНР в регионе, отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

В сентябре российские и китайские военные также проведут военно-морские учения "Северное взаимодействие – 2024" в Японском и Охотском морях, сообщили в Минобороны КНР. 

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