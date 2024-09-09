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Локаут в ответ на забастовку: противостояние на заводе Audi в Брюсселе разгорается

Акция разгневанных сотрудников завода Audi Forest в Брюсселе.
Акция разгневанных сотрудников завода Audi Forest в Брюсселе. Авторское право RTBF via EBU
Авторское право RTBF via EBU
By Alexander Kazakevich
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Горящие покрышки, спрятанные ключи от готовых автомобилей и угрозы подать иск в суд со стороны руководства – в Бельгии не утихает социальный конфликт на одном из заводов Audi, на котором трудятся 3 тысячи человек и которому грозит закрытие.

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Горящие покрышки символизируют 4 кольца на логотипе Audi: около 200 сотрудников брюссельского завода автомобилестроительной компании собрались у входа на предприятие в знак протеста против планов концерна Volkswagen, куда входит Audi, свернуть производство в Бельгии.

Как сообщается, руководство гиганта решило остановить сборку новых моделей в Брюсселе после 2025 года.

Профсоюзы утверждают, что администрация "стремится к прямой конфронтации" с рабочими, поскольку им объявлен локаут.

"Работникам сообщили, по крайней мере так говорится в пресс-релизе, что с завтрашнего дня прекращается выплата зарплаты. Очевидно, что у людей есть финансовые обязательства. Если руководство не отступит или хотя бы не вернётся за стол переговоров, я думаю, что коллектив будет бороться до конца", – говорит Нурединн Куба, бывший профсоюзный делегат.

Бастующие также конфисковали ключи от 200 готовых автомобилей, которые должны были отправиться в дилерские центры.

Руководство призвало немедленно отгрузить автомобили дилерам, пригрозив судебным преследованием, а также предупредило, что завод останется закрытым до тех пор, пока рабочие не согласятся возобновить производство "в нормальном режиме".

По информации бельгийских СМИ, мэр столичной коммуны Форе, где расположен завод, уверяет, что на данном этапе силовой разгон рабочих не планируется.

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