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Испанский парламент готовится признать Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы

Венесуэльские эммигранты митингуют в поддержку Эдмундо Гонсалеса у здания парламента Испании
Венесуэльские эммигранты митингуют в поддержку Эдмундо Гонсалеса у здания парламента Испании Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано
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Экс-кандидат в президенты Венесуэлы, лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес обещает продолжить политическую борьбу, несмотря на то, что находится в изгнании. Его сторонники утверждают, что он всё ещё может вернуться и вступить в должность главы государства 10 января.

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Испания готовится признать Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы. Как ожидается, за это в среду проголосует испанский парламент. У его здания в Мадриде собрались несколько сотен митингующих в поддержку предложения, выдвинутого Народной партией.

Среди них - дочь Гонсалеса, Каролина. Она зачитала сообщение от своего отца, в котором говорилось, что он будет продолжать политическую борьбу.

"Я заверяю вас, что эта борьба будет продолжаться, пока мы не достигнем наших целей, до конца... Не падайте духом, я вас не подведу", - процитировала она слова политика.

Гонсалес - лидер венесуэльской оппозиции - заявил о своей победе на прошедших 28 июля выборах президента. Но и нынешний глава Боливарианской республики Николас Мадуро - утверждает, что переизбрался на третий срок.

"В Венесуэле нет ни свободы, ни верховенства закона. Именно поэтому мы просим всех помочь нам признать избранного президента и осуществить переход, в котором так нуждается Венесуэла”, - говорит одна из присутствующих.

"Это наша борьба. Борьба и стариков, и нас, молодых - за наше будущее, за будущее грядущих поколений", - вторит ей ещё одна участница митинга.

Избирком Венесуэлы назвал победителем голосования Мадуро. Но такой итог выборов, которые проходили в отсутствие наблюдателей, не признали США, ЕС, многие латиноамериканские страны.

Венесуэльская генпрокуратура выдала ордер на арест Гонсалеса по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и заговоре. Политик бежал и страны и теперь находится в Испании, где ему предоставили политическое убежище.

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Некоторые аналитики считают, что это стало серьёзным ударом по тем, кто возлагал свои надежды на окончание двух десятилетий однопартийного правления. Оппозиция, наоборот, считает, что это укрепит их дело. Они настаивают: Гонсалес всё ещё может вернуться и вступить в должность главы государства 10 января.

"Эдмундо на свободе, он не сидит в четырёх стенах, что случилось бы, останься он в Венесуэле. Он сможет возглавить борьбу за свободу Венесуэлы, возглавить диаспору", - сказал мэр Каракаса в изгнании Антонио Ледесма.

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