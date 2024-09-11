Испанский парламент готовится признать Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы, лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес обещает продолжить политическую борьбу, несмотря на то, что находится в изгнании. Его сторонники утверждают, что он всё ещё может вернуться и вступить в должность главы государства 10 января.

РЕКЛАМА

Испания готовится признать Эдмундо Гонсалеса президентом Венесуэлы. Как ожидается, за это в среду проголосует испанский парламент. У его здания в Мадриде собрались несколько сотен митингующих в поддержку предложения, выдвинутого Народной партией.

Среди них - дочь Гонсалеса, Каролина. Она зачитала сообщение от своего отца, в котором говорилось, что он будет продолжать политическую борьбу.

"Я заверяю вас, что эта борьба будет продолжаться, пока мы не достигнем наших целей, до конца... Не падайте духом, я вас не подведу", - процитировала она слова политика.

Гонсалес - лидер венесуэльской оппозиции - заявил о своей победе на прошедших 28 июля выборах президента. Но и нынешний глава Боливарианской республики Николас Мадуро - утверждает, что переизбрался на третий срок.

"В Венесуэле нет ни свободы, ни верховенства закона. Именно поэтому мы просим всех помочь нам признать избранного президента и осуществить переход, в котором так нуждается Венесуэла”, - говорит одна из присутствующих.

"Это наша борьба. Борьба и стариков, и нас, молодых - за наше будущее, за будущее грядущих поколений", - вторит ей ещё одна участница митинга.

Избирком Венесуэлы назвал победителем голосования Мадуро. Но такой итог выборов, которые проходили в отсутствие наблюдателей, не признали США, ЕС, многие латиноамериканские страны.

Венесуэльская генпрокуратура выдала ордер на арест Гонсалеса по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и заговоре. Политик бежал и страны и теперь находится в Испании, где ему предоставили политическое убежище.

Некоторые аналитики считают, что это стало серьёзным ударом по тем, кто возлагал свои надежды на окончание двух десятилетий однопартийного правления. Оппозиция, наоборот, считает, что это укрепит их дело. Они настаивают: Гонсалес всё ещё может вернуться и вступить в должность главы государства 10 января.

"Эдмундо на свободе, он не сидит в четырёх стенах, что случилось бы, останься он в Венесуэле. Он сможет возглавить борьбу за свободу Венесуэлы, возглавить диаспору", - сказал мэр Каракаса в изгнании Антонио Ледесма.