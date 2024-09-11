By Piero Cingari

Stellantis, Mercedes, Volkswagen,.. - европейские автогиганты уступают позиции конкурентам. Высокие цены и ограниченное количество новых моделей сдерживают рост. Переломить тенденцию пока удалось только BMW.

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В июле 2024 года в мире было продано 853 000 электромобилей. Это всего на 6 % больше, чем в прошлом году. Такие показатели свидетельствуют о более слабом, чем ожидалось, спросе на модели авто с батарейным питанием. Аналитики сомневаются в способности сектора поддерживать динамику роста.

Ещё большее беспокойство вызывают низкие показатели европейских автопроизводителей. Согласно последнему отчёту Bank of America's EV Tracker, доля на рынке электрокаров некоторых ключевых брендов, таких как Stellantis, Volkswagen и Mercedes-Benz, значительно сократилась.

Напротив, продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромотором выросли на 58 % в годовом исчислении, в основном благодаря высокому спросу в Китае.

Этот сдвиг в сторону плагин-гибридов может отражать опасения потребителей по поводу дальности пробега электромобилей без дозаправки и бОльших совокупных затрат на их обслуживание, особенно в Европе.

Европейские автопроизводители не выдерживают конкуренции

Европейским автогигантам тяжело состязаться с конкурентами, прежде всего - в сегменте аккумуляторных электромобилей, как показали данные Bank of America.

Доля рынка Stellantis упала до 2,7% в июле, что является резким снижением по сравнению с 3,6% во втором квартале 2023 года и 4,0% годом ранее.

У Volkswagen Group доля рынка сократилась до 6,6 % по сравнению с 7,5 % во втором квартале 2023 года, а у Mercedes-Benz, традиционно лидирующего в сегменте автомобилей класса люкс, - упала до 1,9 % по сравнению с 2,5 % годом ранее.

"Продажи электромобилей в Германии в настоящее время страдают от сравнения с очень высоким базовым показателяем прошлого года, когда действовали субсидии на покупку служебных автомобилей (они истекли в сентябре 2023-го)", - отмечают аналитики Bank of America.

Мировой рынок электромобилей продолжает расти. Но слабые показатели европейского автопрома и увеличение продаж гибридов указывают на то, что переход на полностью электрические автомобили займёт больше времени, чем ожидалось.

Automakers' Market Shares In Global EV Market

BMW переломила тенденцию

В то время, как большинство крупных европейских автоконцернов переживают кризис, BMW отчитывается о значительном увеличении своей доли на рынке электромобилей.

В июле 2024 года продажи немецкой компании выросли на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего её доля на рынке выросла до 4,6 % по сравнению с 3,7 % во втором квартале 2023 года.

"i4 и iX1 продолжают продаваться очень хорошо, а недавно запущенный i5 вносит значительный вклад в годовой рост", - пишут аналитики.

В отличие от многих своих конкурентов, решение BMW отдать предпочтение аккумуляторным электромобилям, а не подключаемым гибридам, похоже, приносит свои плоды.

BYD превзошла Tesla, но перешла на гибриды

Китайский автопроизводитель BYD увеличил свою долю рынка с 14,7 % во втором квартале 2023 года до 17,2 % в июле 2024 года, укрепив свои позиции в качестве мирового лидера по производству электромобилей и оттеснив Tesla.

Но продажи аккумуляторных электромобилей BYD в Китае упали на 7 % по сравнению с прошлым годом. Зато на целых 62 % выросли мировые продажи гибридов.

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Доля Tesla на мировом рынке аккумуляторных электромобилей упала до 14,0 % с 19,4 % во втором квартале 2023 года. Падение было особенно заметным в Европе, где продажи электромобилей Tesla в июле сократились на 5%.

Это отчасти объясняется ростом цен на Model 3, вызванным импортными пошлинами на производимые в Китае автомобили.

Расходы при эксплуатации сдерживают внедрение электрокаров в Европе

По данным Bank of America, одна из главных причин вялого роста продаж в Европе - в высоких совокупных расходов при покупке и пользовании электромобилями по сравнению с автомобилями с ДВС.

Хотя электромобили на аккумуляторах обычно имеют меньшие эксплуатационные затраты, высокая цена при покупке и амортизация сдерживают их более широкое внедрение.

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В Германии, которая эксперты берут за индикатор положения дел на европейском рынке, стоимость электрокаров на 20% выше, чем на аналоги с двигателем внутреннего сгорания, даже с учётом субсидий и скидок.

Аналитики отмечают, что европейские потребители не решаются перейти на электромобили из-за высоких первоначальных затрат и опасений того, что пользование транспортным средством ударит по их карману.

"Чтобы вызвать бум продаж, нужно понизить цены на аккумуляторные электромобили, вне зависимости от регулирующих норм", - уверены аналитики Bank of America.

Прогноз продаж электромобилей в Европе пересмотрен в сторону понижения

Bank of America пересмотрел в сторону понижения свой прогноз европейских продаж аккумуляторных электромобилей, предсказав на 2004 год спад на 2% в годовом исчислении.

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Амбициозные цели Евросоюза по снижению объёмов выбросов, в том числе путём запрета на продажу новых автомобилей с ДВС к 2035 году, наверняка повлияют на будущее автомобильного рынка.

В то время как давление нормами регулирования, особенно в отношении выбросов углекислого газа, будет продолжать подталкивать автопроизводителей к электрификации, относительно высокая совокупная стоимость покупки и эксплуатации электромобилей остается серьёзным препятствием для их широкого распространения в Европе.