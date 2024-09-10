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Германия вводит контроль на всех сухопутных границах и усиливает проверки

Архив: сотрудник федеральной полиции останавливает автомобили на пограничном пункте между Германией и Чехией в Фурт-ам-Вальде, октябрь 2023 г.
Архив: сотрудник федеральной полиции останавливает автомобили на пограничном пункте между Германией и Чехией в Фурт-ам-Вальде, октябрь 2023 г. Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Германия с понедельника вводит временный контроль на всех сухопутных границах и усиливает проверки с целью защитить страну от нелегальной миграции и экстремистских угроз, заявила министр внутренних дел.

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Германия с понедельника вводит временный контроль на всех сухопутных границах и усиливает проверки с целью защитить страну от нелегальной миграции и экстремистских угроз. Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Пока мы не добьемся надёжной защиты внешних границ ЕС с помощью новой общеевропейской системы предоставления убежища, нам необходимо усилить контроль на наших национальных границах. Эти меры также позволят эффективно осуществлять принудительное возвращение
Нэнси Фезер
министр внутренних дел Германии

По словам министра, с октября прошлого года Германия отказала в убежище 30 тысячам прибывших в страну.

Министерство сообщило, что 9 сентября уведомило Евросоюз о приказе ввести пограничный контроль на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев. Новая мера вступает в силу на следующей неделе, 16 сентября, и дополнит ограничения, действующие на сухопутных границах с Польшей, Чешской Республикой, Австрией и Швейцарией.

Коалиционное правительство Олафа Шольца столкнулось с давлением после случившегося в Золингене в конце августа, когда в результате нападения с ножом погибли три человека. Преступником оказался сирийский проситель убежища, утверждавший, что его вдохновила группировка "Исламское государство". На прошлой неделе полиция Мюнхена вступила в перестрелку и смертельно ранила мужчину возле израильского консульства. Власти заявили, что он планировал напасть на консульство в 52-ю годовщину теракта на Олимпийских играх.

Сразу после канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна снова начнет депортировать преступников из Афганистана и Сирии. Первыми стали 28 афганских осуждённых преступников, в правительстве, правда, не уточнили, в чём заключались их преступления.

По официальной статистике, число подавших заявления о предоставлении убежища в Германии в прошлом году превысило 350 000. Это на 50% больше, чем годом ранее. Наибольшее число просителей убежища прибыло из Сирии, за ними следуют граждане Турции и Афганистана.

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