NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Вторая крупная атака украинских БПЛА на регионы РФ с начала сентября: в Раменском погибла женщина

Сбор жителей возле повреждённой многоэтажки, Раменское, 10 сентября 2024.
Сбор жителей возле повреждённой многоэтажки, Раменское, 10 сентября 2024. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

МО РФ сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников на Россию. Наибольшее количество дронов (72) было сбито над Брянской областью, за ней следуют Московская (20) и Курская (14) области. В подмосковном Раменском погибла местная жительница.

РЕКЛАМА

В ночь на 10 сентября Украина нанесла массированный удар БПЛА по нескольким российским регионам, включая Брянскую, Московскую, Тульскую, Калужскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Воронежскую области, а также Краснодарский край.

Министерство обороны заявило, что система ПВО сбила 144 дрона.

В подмосковном Раменском в результате попадания беспилотника в жилую многоэтажку, погибла 46-летняя женщина. По словам губернатора Андрея Воробьёва, ещё трое жильцов пострадали и были доставлены в больницу.

Телеграм-канал SHOT, связанный с российскими силовиками, пишет, что число раненых увеличилось до 13. Официального подтверждения не последовало.

Повреждения получили более 50 квартир. Пять домов эвакуировали из-за угрозы детонации обломков.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, видно, как беспилотник врезается в здание.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали на частный дом на окраине города, но никто не пострадал.

В результате нападения в нескольких московских аэропортах были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. По данным госагентства РИА Новости, также было нарушено воздушное сообщение в международном аэропорту Казани.

Это уже вторая крупная атака воздушная атака Украины на Россию в этом месяце.

1 сентября российские военные отчитались об уничтожении 158 украинских беспилотников в более чем десятке регионов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Армия РФ наступает на Покровск, атака украинских беспилотников на регионы России

Шольц: Россия должна участвовать в мирном саммите по Украине

В Праге протестующие требовали позволить Украине нанести ответный удар

жертвы Россия Украина Вооружённые силы Украины Беспилотники Вторжение России в Украину