Вторая крупная атака украинских БПЛА на регионы РФ с начала сентября: в Раменском погибла женщина

МО РФ сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников на Россию. Наибольшее количество дронов (72) было сбито над Брянской областью, за ней следуют Московская (20) и Курская (14) области. В подмосковном Раменском погибла местная жительница.

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В ночь на 10 сентября Украина нанесла массированный удар БПЛА по нескольким российским регионам, включая Брянскую, Московскую, Тульскую, Калужскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Воронежскую области, а также Краснодарский край.

Министерство обороны заявило, что система ПВО сбила 144 дрона.

В подмосковном Раменском в результате попадания беспилотника в жилую многоэтажку, погибла 46-летняя женщина. По словам губернатора Андрея Воробьёва, ещё трое жильцов пострадали и были доставлены в больницу.

Телеграм-канал SHOT, связанный с российскими силовиками, пишет, что число раненых увеличилось до 13. Официального подтверждения не последовало.

Повреждения получили более 50 квартир. Пять домов эвакуировали из-за угрозы детонации обломков.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, видно, как беспилотник врезается в здание.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали на частный дом на окраине города, но никто не пострадал.

В результате нападения в нескольких московских аэропортах были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. По данным госагентства РИА Новости, также было нарушено воздушное сообщение в международном аэропорту Казани.

Это уже вторая крупная атака воздушная атака Украины на Россию в этом месяце.

1 сентября российские военные отчитались об уничтожении 158 украинских беспилотников в более чем десятке регионов.