Контроль на границах: что ждёт путешественников?

By Euronews

Германия на полгода ужесточает контроль на сухопутных границах: что изменится для путешественников?

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Германия с понедельника, 16 сентября, вводит усиленный контроль на своих сухопутных границах. Меры будут действовать полгода, причём власти не исключают их продление при необходимости.

Почему Германия усиливает контроль?

В конце августа три человека были убиты в результате нападения в городе Золинген. Подозреваемый — сириец — был нелегальным мигрантом, которому отказали в убежище и собирались депортировать ещё за год до того — но он сумел скрыться от правоохранительных органов, избегая высылки.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство», но немецкие спецслужбы сомневаются в существенной роли ИГ.

Нападение, вновь обострившее дебаты о миграции, произошло всего за неделю до важных региональных выборов, на которых, в итоге, очень больших успехов добились ультраправые и популистские силы.

Федеральное правительство одобрило весьма обширный пакет мер, в который вошло и усиление пограничного контроля.

Глава МВД страны Нэнси Фезер заявила, что новые меры на границах «защитят от серьёзной опасности, которую представляют исламистский терроризм и трансграничная преступность».

В Берлине отмечают, что «возможности по размещению, обучению и интеграции ограничены в связи с приемом 1,2 млн беженцев войны из Украины и соискателей убежища из других стран».

Шенгенское соглашение позволяет европейцам путешествовать по континенту без паспортов, но страны шенгенской зоны имеют право вводить пограничные проверки, если считают, что существует угроза государственной безопасности — и целый ряд стран уже пользовался этим правом именно в связи с вопросом о нелегальной миграции.

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Что изменится для путешественников?

Новые пограничные проверки, судя по всему, затронут всех, кто будет пересекать сухопутную границу Германии в любом направлении, хотя МВД страны ещё не обнародовало подробностей новых правил.

Время действия — полгода — означает, что ужесточённые правила будут действовать и в напряжённый период рождественских праздников.

Всё это может вылиться в пробки на автотрассах и в задержки для путешествующих по железной дороге, хотя опыт уже существующих КПП (см. ниже) говорит о том, что всё будет не так уж плохо.

По суше Германия граничит с девятью странами: Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

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При этом КПП, возведённые именно для борьбы с нелегальной миграцией, уже стоят на юго-восточных границах — с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией. Так что формально новые меры касаются лишь границ оставшихся 5 стран.

СМИ со ссылкой на власти Германии сообщают, что меньше чем с октября прошлого года на юго-восточных КПП «развернули» не менее чем 30 тысяч иностранцев без документов или с поддельными бумагами (но подчёркивается, что далеко не все эти люди были нелегальными мигрантами).

За тот же период немецкая полиция выявила 52 тысячи случаев нелегального пересечения границы.