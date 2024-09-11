Тейлор Свифт заявила о поддержке Камалы Харрис на выборах президента США

By Euronews и AP

Тейлор Свифт объяснила свой выбор тем, что считает Харрис "одаренным лидером с хорошей хваткой", отметив, что США смогут добиться гораздо большего, если будут руководствоваться "спокойствием, а не хаосом".

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Тейлор Свифт написала в соцсетях, что поддержит кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США вскоре после того, как во вторник вечером закончились президентские дебаты Харрис с Дональдом Трампом.

"Я считаю ее уверенным в себе, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом", - написала Свифт в Instagram, добавив ссылку на сайт для регистрации избирателей.

"Я голосую за @kamalaharris, потому что она борется за права и дела, которые, по моему мнению, нуждаются в воине, умеющем их отстаивать", - добавила она.

Свифт пользуется большой популярностью среди девушек и женщин, ключевой, как считается, демографической группы на ноябрьских выборах. В ходе ее последнего тура Свифт заработала более 905 миллионов евро от продажи билетов.

За полчаса пост получил более 3 миллионов лайков.

Она приложила фотографию, на которой изображена ее кошка, и подписала сообщение "бездетная любительница кошек".

Это замечание - отсылка к комментариям Джей Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты от республиканцев, о женщинах-кошатницах без детей.

Представители Харрис сказали, что это сообщение не была согласовано с ее избирательным штабом.

Свифт отметила, что ее заявление отчасти вызвано решением Трампа опубликовать сгенерированные ИИ картинки, на которых она в костюме дяди Сэма якобы выступает за кандидата от республиканцев.

Текст на дипфейке гласил: "Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа".

Посты Трампа "привели меня к выводу, что я должна быть четко сказать о моих планах на этих выборах как избирателя", - написала Свифт.

"Это еще одно доказательство того, что Демократическая партия, к сожалению, стала партией богатой элиты. В Америке много сторонников Трампа", - заявили в ответ в предвыборном штабе Трампа.

Заявление Свифт не стало неожиданностью. В 2020 году она поддержала президента Джо Байдена и переживала за Харрис во время ее дебатов с тогдашним вице-президентом Майком Пенсом.

Она также ранее открыто критиковала Трампа, обвиняя экс-президента в разжигании расовой вражды.