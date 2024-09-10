Армия РФ наступает на Покровск, атака украинских беспилотников на регионы России

By Euronews

Ночью сразу несколько регионов России сообщили об атаках украинских дронов. В Раменском, по данным властей, погибла женщина и несколько человек получили ранения.

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Достигнутые с союзниками договоренности в Рамштайне о поставках вооружений должны быть реализованы в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что от этого зависит исход войны.

Одним из самых горячих участков на фронте, как указывают ВСУ, остается Покровское направление, где подразделения РФ ведут активные действия.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Все достигнутые соглашения должны быть реализованы как можно быстрее. То, что необходимо в сентябре, должно быть доставлено нашим войскам в сентябре".

Российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватове, около Северска, под Покровском и к юго-западу от Донецка, а украинские силы вернули позиции в районе Северска. Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

Город Покровск в Донецкой области Украины - ключевой транспортный узел. Если он падет, считают эксперты, то российские войска перережут один из основных путей снабжения в регионе.

Сейчас некогда оживленный Покровск пустеет. Люди продолжают покидать город.

Владимир Вельдер, Покровск: “Ситуация становится все хуже и хуже. Электричество пропадает и вода тоже".

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поражении беспилотников, следовавших в направлении столицы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

В Раменском, заявили власти, погибла 46-летняя женщина, несколько человек пострадали.