By Euronews и AP

Российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Представитель НАТО сообщил, что ВВС страны направило в его сторону два боевых самолета F-16

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Российский летательный аппарат нарушил воздушное пространство Румынии во время ночных атак на соседнюю Украину. Североатлантический альянс призвал Москву прекратить эскалацию.

В министерстве национальной обороны Румынии уточнили, что инцидент произошел во время российского нападения на «украинские гражданские объекты и портовую инфраструктуру» на реке Дунай.

Румыния проинформировала союзников по НАТО о проишествии и направила военные самолеты F-16 для мониторинга воздушного пространства.

Румынские службы по чрезвычайным ситуациям разослали текстовые предупреждения жителям двух восточных областей.

По предварительным данным, «зона поражения» находится в безлюдном районе вблизи деревни Периправа.

Министерство обороны Румынии решительно осудило российские атаки на Украину, назвав их «необоснованными и противоречащими нормам международного права».

Румынский дипломат, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоана, заявил, что военный альянс осудил нарушение Россией воздушного пространства Румынии.