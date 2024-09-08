NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Румыния подняла в воздух истребители в ответ на нарушение пространства российским беспилотником

Истребитель F16 ВВС Румынии летит во время парада в честь Национального дня в Бухаресте, Румыния, четверг, 1 декабря 2016 г.
Истребитель F16 ВВС Румынии летит во время парада в честь Национального дня в Бухаресте, Румыния, четверг, 1 декабря 2016 г. Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2016 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2016 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Представитель НАТО сообщил, что ВВС страны направило в его сторону два боевых самолета F-16

РЕКЛАМА

Российский летательный аппарат нарушил воздушное пространство Румынии во время ночных атак на соседнюю Украину. Североатлантический альянс призвал Москву прекратить эскалацию.

В министерстве национальной обороны Румынии уточнили, что инцидент произошел во время российского нападения на «украинские гражданские объекты и портовую инфраструктуру» на реке Дунай.

Румыния проинформировала союзников по НАТО о проишествии и направила военные самолеты F-16 для мониторинга воздушного пространства.

Румынские службы по чрезвычайным ситуациям разослали текстовые предупреждения жителям двух восточных областей.

По предварительным данным, «зона поражения» находится в безлюдном районе вблизи деревни Периправа.

Related

Министерство обороны Румынии решительно осудило российские атаки на Украину, назвав их «необоснованными и противоречащими нормам международного права».

Румынский дипломат, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоана, заявил, что военный альянс осудил нарушение Россией воздушного пространства Румынии.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Силы РФ обстреляли территорию Украины ракетами и ударными дронами

Российский «дрон-невидимка»: станет ли он проблемой для ВСУ

Россия нанесла в понедельник утром ракетный удар по Киеву

Румыния Россия Беспилотники Война в Украине