Запад вводит новые санкции в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России

Энтони Блинкен подтвердил, что Россия получила иранские баллистические ракеты "и, вероятно, использует их в Украине в течение нескольких недель". Ряд западных стран и ЕС в целом заявили, что примут меры для наказания причастных.

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Евросоюз присоединился к Соединённым Штатам, Великобритании, Франции и Германии, обвинив Иран в поставках России баллистических ракет малой дальности для ведения войны в Украине.

Как говорится в заявлении Брюсселя, попавшем в распоряжение Euronews, иранские поставки вероятно, помогают Москве в её "эскалационной кампании бомбардировок против украинского гражданского населения, городов и инфраструктуры, что ещё больше увеличивает число жертв и разрушений".

Блок из 27 стран обещает "решительный ответ".

Реакция ЕС последовала через несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Лондоне вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, проанонсировал новые санкции против Тегерана.

У России есть и собственные баллистические ракеты, но поставка иранских ракет позволяет ей использовать большую часть своего арсенала для целей, удаленных от линии фронта, а иранские ракеты – для ближних ударов. Такое развитие событий и растущее сотрудничество между Москвой и Тегераном угрожает европейской безопасности и демонстрирует, что дестабилизирующее влияние Ирана распространяется далеко за пределы Ближнего Востока. Энтони Блинкен госсекретарь США

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии также выпустили совместное заявление, в котором назвали передачу ракет России "прямой угрозой европейской безопасности".

По словам Блинкена, дополнительные санкции США в отношении Ирана также будут распространяться на авиакомпанию Iran Air.

Европейский союз уже ввёл санкции против иранских физических и юридических лиц за поставку беспилотников развязавшей войну стране. Санкции предусматривают запрет на поездки официальных лиц, замораживание активов и ограничение доступа к финансовым ресурсам..

Иран до сих пор отвергал заявления Запада о том, что он поставляет ракеты Кремлю.

"Мы решительно отвергаем утверждения о роли Ирана в экспорте оружия одной из участниц войны", – заявил в понедельник представитель МИД исламской республики.