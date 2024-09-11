США: жаркие дебаты Харрис и Трампа

By Euronews

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели теледебаты. Оппоненты критиковали друг друга и обвиняли во лжи.

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Кандидаты в президенты США Камала Харрис (от демократов) и Дональд Трамп (от республиканцев) провели первые теледебаты. Они состоялись в Филадельфии, штат Пенсильвания. Политики, отвечая на вопросы ведущих ABC, критиковали друг друга и обвиняли во лжи.

В начале дискуссии Харрис сказала, что зрители услышат от Трампа "кучу лжи и жалоб". Трамп назвал Камалу Харрис "марксисткой", пытаясь связать ее деятельность с работой отца, бывшего экономиста Стэнфордского университета.

Экономика

Харрис представила себя как перспективного кандидата и сказала, что у нее есть план по созданию "экономики возможностей". Она обещала помочь малому бизнесу, молодым семьям и заняться проблемой стоимости жилья.

"Дональд Трамп оставил нас с худшей безработицей со времен Великой депрессии. Все, что мы (демократы) сделали, — это убрали беспорядок, устроенный Дональдом Трампом", — утверждала Харрис.

Трамп заявил, что в США "ужасная экономика" из-за инфляции, которая разрушает страну. За четыре года, как выразился Трамп, демократы "уничтожили экономику".

Харрис подвергла критике намерение Трампа увеличить пошлины на импорт иностранных товаров. В ответ Трамп сказал, что это не приведет к повышению цен.

Война Израиля с ХАМАС

Отвечая на вопрос ведущего о нападении террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Трамп снова повторил, что нападения бы не произошло, будь он президентом США.

"Если она (Харрис) будет президентом, я считаю, что через два года Израиль перестанет существовать", — сказал Трамп.

Харрис в свою очередь вновь повторила, что Израиль имеет право на самооборону, но важно, как он это делает.

"Эта война должна закончиться. Она должна закончиться немедленно", - отметила Харрис.

Война в Украине

Трамп заявил, что война должна прекратиться, утверждая, что будь он в президентском кресле, "Россия никогда бы не вторглась в Украину".

По его словам, он "хорошо знает" президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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"Я бы разрешил это быстро. Война между Украиной и Россией закончилась бы, если бы меня выбрали президентом", - говорил Трамп.

Харрис, обращаясь к своему оппоненту сказала: "Наши союзники по НАТО очень благодарны, что вы больше не президент".

По мнению Харрис, если бы Трамп был президентом, Путин "сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши".

"Вы думаете, что Вы дружите с диктатором, но он бы съел вас на обед", - заключила Харрис. Она также обвинила Трампа в том, что он (по ее словам) любезничал с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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Вопрос абортов

Трамп защищал решение Верховного суда США 2022 года, которое отменило конституционную защиту права на аборт и передало этот вопрос на усмотрение отдельных штатов.

Харрис выступила за возвращение конституционного права на аборт. Она говорила о проблемах, с которыми столкнулись женщины после того, как штаты стали вводить свои собственные ограничения на прерывание беременности. Кандидат от демократов заявила, что политика Трампа относительно этого вопроса оскорбила американских женщин.

Миграция

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Трамп заявил, что из-за нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах ухудшилась ситуация с безопасностью. По его словам, администрация Байдена - Харрис впустила в страну "миллионы мигрантов и преступников".

Трамп подчеркнул, что США нужна "сильная граница и прочные стены".

Харрис упрекнула Трампа, что тот помешал принятию законопроекта, который позволил укомплектовать пограничную службу дополнительным персоналом для преследования транснациональных преступных организаций, торгующих оружием, наркотиками и людьми.

Национальные опросы показывают, что разрыв между кандидатами по-прежнему очень невелик. Президентские выборы в США состоятся в ноябре.