Новый наряд "на один раз" – для похода в гости или просто для сторис в Instagram? Франция, Австрия, Нидерланды и Финляндия хотят покончить с этой практикой, которая отдаляет достижение экологических целей ЕС и даёт преимущество китайским платформам, наводнившим рынок одежды.

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Австрия, Финляндия, Франция и Нидерланды призвали своих партнёров по ЕС поддержать жёсткие меры по борьбе с эксцессами "быстрой" моды", то есть когда дешёвую одежду покупают "на один раз". На повестке дня – возможность введения новых сборов для компаний, чья маркетинговая стратегия способствует распространению "быстрой" моды.

Свои аргументы власти четырёх государств изложили в документе, с которым ознакомился Euronews и который был распространён среди национальных делегатов в преддверии встречи министров природных ресурсов и экологии 27 стран блока, который состоится 17 июня. Участники мероприятия должны будут высказаться по поводу предложений об ограничении текстильных и пищевых отходов путём внесения поправок в Рамочную директиву ЕС.

"В то время как количество текстиля, потребляемого на душу населения в Европе, значительно возросло за последние годы, средний срок использования одежды сократился, – говорится в совместном заявлении. – По данным некоторых исследований, немало потребителей носят дешёвые вещи не более 7-8 раз и затем выбрасывают их".

Париж, Вена, Гаага и Хельсинки приводят оценки, согласно которым с 2000 по 2015 год количество продаваемой одежды удвоилось и достигло 100 миллиардов в год, что свидетельствует об огромном расходе ресурсов, в частности, воды.

На долю этой отрасли приходится пятая часть глобального загрязнения воды и 10% выбросов парниковых газов, которые при сохранении нынешних тенденций к 2050 году увеличатся более чем на четверть.

Квартет призывает Европу "воспользоваться" текущей реформой законодательства ЕС по ограничению объёмов отходов и принятым в прошлом месяце Положением об экодизайне, чтобы "ввести в законодательство ЕС конкретные меры по борьбе с коммерческой практикой сверхбыстрой моды".

Хотя законы об экодизайне направлены на то, чтобы сделать продукцию более долговечной, Франция и её партнеры отмечают в сопроводительной записке, что, согласно последним исследованиям, только около трети одежды утилизируется из-за износа.

Активист экологической кампании Тереза Мёрсен, сотрудник по вопросам политики брюссельской НПО Zero Waste Europe, назвала совместное заявление 4 стран и предстоящее голосование в Совете ЕС "поворотным моментом" в борьбе истощением ресурсов.

Мёрсен считает, что внимание общественности и законодателей должно "переключиться с простого управления отходами на привлечение производителей к ответственности".

Французские депутаты рассчитывают ограничить эксцессы "быстрой" моды. Новый законодательный арсенал направлен, в частности, на коммерческие практики Shein и Temu – китайских компаний, переживающих взрывной рост.

Согласно законопроекту, одобренному с необычным единодушием нижней палатой парламента в марте, с каждого проданного предмета одежды, соответствующего определению "быстрой" моды, будет взиматься налог на основе оставленного экологического следа в размере до 5 евро за товар. К 2030 году сбор вырастет до 10 евро. Законопроект также запрещает прямую и скрытую рекламу таких товаров, в том числе использование инфлюэнсеров в их продвижении.

Даже если Евросовет выработает совместную позицию в этом месяце, окончательные переговоры по законодательству ЕС вряд ли начнутся раньше осени.