EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Политика ЕС. Одежда для свалки: 4 страны ЕС призывают бороться с "быстрой" модой

Онлайн-шопинг ускорил бум индустрии "быстрой" моды.
Онлайн-шопинг ускорил бум индустрии "быстрой" моды. Авторское право Richard Drew/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Richard Drew/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Robert Hodgson
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новый наряд "на один раз" – для похода в гости или просто для сторис в Instagram? Франция, Австрия, Нидерланды и Финляндия хотят покончить с этой практикой, которая отдаляет достижение экологических целей ЕС и даёт преимущество китайским платформам, наводнившим рынок одежды.

РЕКЛАМА

Австрия, Финляндия, Франция и Нидерланды призвали своих партнёров по ЕС поддержать жёсткие меры по борьбе с эксцессами "быстрой" моды", то есть когда дешёвую одежду покупают "на один раз". На повестке дня – возможность введения новых сборов для компаний, чья маркетинговая стратегия способствует распространению "быстрой" моды.

Свои аргументы власти четырёх государств изложили в документе, с которым ознакомился Euronews и который был распространён среди национальных делегатов в преддверии встречи министров природных ресурсов и экологии 27 стран блока, который состоится 17 июня. Участники мероприятия должны будут высказаться по поводу предложений об ограничении текстильных и пищевых отходов путём внесения поправок в Рамочную директиву ЕС.

"В то время как количество текстиля, потребляемого на душу населения в Европе, значительно возросло за последние годы, средний срок использования одежды сократился, – говорится в совместном заявлении. – По данным некоторых исследований, немало потребителей носят дешёвые вещи не более 7-8 раз и затем выбрасывают их".

Париж, Вена, Гаага и Хельсинки приводят оценки, согласно которым с 2000 по 2015 год количество продаваемой одежды удвоилось и достигло 100 миллиардов в год, что свидетельствует об огромном расходе ресурсов, в частности, воды.

На долю этой отрасли приходится пятая часть глобального загрязнения воды и 10% выбросов парниковых газов, которые при сохранении нынешних тенденций к 2050 году увеличатся более чем на четверть.

Квартет призывает Европу "воспользоваться" текущей реформой законодательства ЕС по ограничению объёмов отходов и принятым в прошлом месяце Положением об экодизайне, чтобы "ввести в законодательство ЕС конкретные меры по борьбе с коммерческой практикой сверхбыстрой моды".

Хотя законы об экодизайне направлены на то, чтобы сделать продукцию более долговечной, Франция и её партнеры отмечают в сопроводительной записке, что, согласно последним исследованиям, только около трети одежды утилизируется из-за износа.

Активист экологической кампании Тереза Мёрсен, сотрудник по вопросам политики брюссельской НПО Zero Waste Europe, назвала совместное заявление 4 стран и предстоящее голосование в Совете ЕС "поворотным моментом" в борьбе истощением ресурсов.

Мёрсен считает, что внимание общественности и законодателей должно "переключиться с простого управления отходами на привлечение производителей к ответственности".

Французские депутаты рассчитывают ограничить эксцессы "быстрой" моды. Новый законодательный арсенал направлен, в частности, на коммерческие практики Shein и Temu – китайских компаний, переживающих взрывной рост.

Согласно законопроекту, одобренному с необычным единодушием нижней палатой парламента в марте, с каждого проданного предмета одежды, соответствующего определению "быстрой" моды, будет взиматься налог на основе оставленного экологического следа в размере до 5 евро за товар. К 2030 году сбор вырастет до 10 евро. Законопроект также запрещает прямую и скрытую рекламу таких товаров, в том числе использование инфлюэнсеров в их продвижении.

Даже если Евросовет выработает совместную позицию в этом месяце, окончательные переговоры по законодательству ЕС вряд ли начнутся раньше осени.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Экологическая катастрофа": во Франции борются с "быстрой модой"

Провал "зелёных" и либералов на евровыборах: что пошло не так?

Ценность чистой воды: как в ЕС борются с загрязнением рек и озер?

Политика ЕС Загрязнение климат