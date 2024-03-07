Виноваты в том, что покупаете одежду на выброс? Французский законопроект может положить конец неэкологичной одежде.

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Реклама брендов быстрой моды скоро может быть запрещена во Франции в соответствии с новым предложением по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Законопроект, внесенный депутатом Анн-Сесиль Виолланд, также предполагает введение штрафов на дешевую одежду, чтобы компенсировать ее воздействие на окружающую среду.

14 марта законопроект будет обсуждаться в комитете по устойчивому развитию, после чего он может быть передан в Сенат.

"Ультрабыстрая мода - это экологическая катастрофа: одежда плохо сделана, широко покупается, редко носится и быстро выбрасывается", - написал министр по вопросам экологического перехода Кристоф Бешу во вторник на сайте X после дебатов с представителями отрасли.

L’ultra fast-fashion est une catastrophe écologique : les vêtements sont mal fabriqués, très achetés, peu portés et vite jetés !



J’ai réuni hier de nombreux acteurs - ONG, industriels, chercheurs… - pour travailler ensemble et soutenir une mode plus durable. pic.twitter.com/SrDBOoY2qa — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) March 5, 2024

Он поддержал предложение о запрете рекламы товаров быстрой моды, в том числе через социальных агентов, а также об установлении экологических штрафов на одежду.

Бешу также высказался за расширение информации для потребителей от брендов быстрой моды о воздействии их одежды на окружающую среду и заявил, что они должны поощрять потребителей к повторному использованию вещей.

Shein стал мишенью французского законопроекта о борьбе с быстрой модой

Китайско-сингапурский ритейлер быстрой моды Shein стал мишенью законопроекта.

"Shein предлагает в 900 раз больше товаров, чем традиционный французский бренд", - говорится в документе, добавляя, что бренд выпускает более 7 200 новых моделей одежды в день, а всего в наличии 470 000 различных товаров.

Это позволяет бренду привлекать широкий круг покупателей, достигать "огромной экономии на продажах" и устанавливать "все более низкие цены", говорится в статье.

Это, в свою очередь, вынуждает европейские модные бренды увеличивать объемы производства, чтобы выдержать конкуренцию.

В прошлом месяце компания Shein рассматривала возможность размещения акций на Лондонской фондовой бирже. По данным Bloomberg, в своей заявке бренд ультрабыстрой моды, продающийся более чем в 150 странах мира, претендовал на оценку в размере около 90 миллиардов долларов. Это стало бы самым крупным первичным публичным размещением акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, но при этом производственная практика компании может стать предметом пристального внимания.

Высокий оборот дешевых модных вещей "влияет на покупательские привычки потребителей, создавая импульс к покупкам и постоянную потребность в обновлении", предупреждает законопроект, что влечет за собой негативные экологические, социальные и экономические последствия.

Влияние быстрой моды на окружающую среду

Ежегодно в мире продается более 100 миллиардов предметов одежды, согласно данным Французского агентства по охране окружающей среды и рациональному использованию энергии (ADEME).

Во Франции за десять лет количество ежегодно продаваемой одежды увеличилось на миллиард, достигнув 3,3 миллиарда изделий или более 48 на душу населения, отмечает экологическая организация Refashion.

По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), текстильная и швейная промышленность во всем мире ответственна примерно за 10% выбросов парниковых газов - больше, чем авиа- и морской транспорт.

Она также способствует загрязнению воды, 20% которого приходится на окрашивание и обработку текстиля, а также на микропластик, выделяемый синтетическими материалами при стирке.

Кроме того, дешевая одежда ассоциируется с хорошо задокументированными нарушениями трудовых прав и прав человека.

Что делается для борьбы с загрязнением окружающей среды в Европе?

В ЕС постепенно вводятся различные законы, направленные на ограничение воздействия загрязняющих производств. Например, Закон о климате и устойчивости планирует сделать обязательным размещение экологической информации на таких товарах, как одежда. Он также направлен на борьбу с вводящими в заблуждение экологическими этикетками, нацелен на сокращение количества упаковки и поощряет ремонт и повторное использование товаров.

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Пакет ЕС "Циркулярная экономика" способствует достижению этой цели, предлагая бонус за ремонт товаров, поощрение циркулярной и местной экономики и эко-дизайна.

Однако этих мер недостаточно для устранения экологической угрозы быстрой моды, утверждает французский законопроект, добавляя, что необходимо вернуться к устойчивым объемам производства.

Что изменится в соответствии с французским законопроектом о быстрой моде?

Законопроект предлагает усилить информирование и осведомленность потребителей о воздействии быстрой моды на окружающую среду. Он также направлен на поощрение повторного использования и ремонта одежды для борьбы с культурой выбрасывания.

Возлагая большую ответственность на производителей, законопроект предлагает штрафы, основанные на воздействии товаров на окружающую среду и выбросах углекислого газа, аналогичные тем, которые уже введены в автомобильной промышленности.

Учитывая такие факторы, как экологичность и возможность переработки, штрафы будут взиматься по скользящей шкале и к 2030 году могут достигать 10 евро за проданную вещь или 50% от стоимости покупки, сказала Виолланд в интервью Radio France.

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Помимо того, что штрафы будут способствовать честной конкуренции между компаниями, которые работают более рационально, они будут использоваться для финансирования утилизации отходов, премий за ремонт и кампаний по информированию общественности.

Наконец, законопроект запрещает рекламу брендов и товаров быстрой моды, подобно тому, как реклама ископаемого топлива была запрещена в соответствии с Законом о климате и устойчивости.

Pénaliser ceux qui s'adonnent "à des techniques de marketing commercial et de surproduction qui vous poussent à acheter des vêtements pour les porter 7 à 8 fois puis les mettre à la poubelle". Ces pur players "ne créent pas d'emplois mais en détruisent". https://t.co/uKcVlTCncg — Pierre Talamon (@PierreTalamon) February 14, 2024

Законопроект получил поддержку со стороны представителей индустрии, в том числе французского дизайнера мужской одежды и главы Национальной федерации одежды Франции Пьера Таламона, который считает, что бренды, занимающиеся "коммерческим маркетингом и перепроизводством, которые заставляют вас покупать одежду, чтобы надеть ее семь-восемь раз, а затем выбросить в мусорное ведро", должны быть наказаны.

Такие игроки "не создают рабочие места, а уничтожают их", - добавляет он.